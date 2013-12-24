Нацпроект «Чистый город» объявил инвесторов по 5 городам Украины

Национальный проект «Чистый город» получил предложения от инвесторов по 5-ти городам, которые изъявили желание принять участие в реализации проекта, а именно: строительстве первых в Украине экологических комплексов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом 23 декабря сообщил руководитель нацпроекта Иван Олексиевец.

По его словам, временной рабочей подгруппой, созданной с участием представителей Держинвестпроекту, Минрегионстроя, Минэкономики, Минфина, Нацкомиссии по регулированию рынка жилищно -коммунальных услуг, Всеукраинской Экологической Лиги и городских голов городов-участников проекта, рекомендуется Госинвестпроекту согласовать предложения инвесторов по строительству мусороперерабатывающих комплексов в Киеве, Тернополе, Хмельницком, Черновцах и Кировограде.

«Корпорация" Укрвторресурсы " предлагает инвестировать в строительство мусороперерабатывающих комплексов в Киеве и Черновцах, ООО" ПБ - Инвест " - в Тернополе, ООО" Эко - Инжиниринг " - в Хмельницком и ООО " Конлер " - в Кировограде. Компаниями- партнерами, которые имеют опыт в сфере переработки ТБО, будут ведущие международные компании в сфере обращения с отходами - " VEOLIA UmweltserviceGmbH " ( Франция ) и украинское отделение немецкой компании " REMONDIS " ООО " Ремондис - Украина " », - отметил И. Олексиевец.

Как сказал руководитель нацпроекта « Чистый город », одними из основных критериев, по которым рассматривались предложения потенциальных инвесторов, были такие : кратчайшие сроки строительства и ввода в эксплуатацию мусороперерабатывающих комплексов, которые обеспечивали бы переработки не менее 50 % отходов по массе, подтверждение самого опыта работы по реализации аналогичных проектов и лучшие условия инвестирования.

« Предполагаемый срок окупаемости объектов в указанных городах составит 7 лет. Запланированная сумма частных инвестиций для строительства мусороперерабатывающего комплекса в Киеве мощностью 300 тыс. тонн ТБО в год составит около 488 млн гривен, комплекса в Тернополе мощностью 100 тыс. тонн ТБО в год - более 241 млн гривен, в Черновцах мощностью 100 тыс. тонн ТБО в год - более 223 млн гривен, в Хмельницком мощностью 100 тыс. тонн ТБО в год - больше 234 млн гривен и Кировограде мощностью 100 тыс. тонн ТБО в год - 246 млн гривен », - отметил И. Олексиевец.

По словам генерального директора корпорации «Укрвторресурсы » Андрея Грущинская, важной предпосылкой перехода к следующей фазе реализации нацпроекта « Чистый город », а именно : проектирование и строительства мусороперерабатывающих комплексов, является создание законодательной базы.

«В течение нескольких лет мы ведем переговоры с компаниями - мировыми лидерами в области смиттеперебкы. Мы уже заключили с ними договоры о сотрудничестве и готовы использовать их опыт для внедрения проекта в Украине», - отметил Грущинская.

Реализация нацпроекта « Чистый город » позволит сократить более чем вдвое объемы захоронения ТБО на полигонах и использовать более 50 % отходов в качестве вторичных и энергетических ресурсов для повторного использования в производстве и секторе возобновляемой энергии.

Предложения инвесторов, которые хотят принять участие в реализации нацпроекта « Чистый город » в Харькове, Днепропетровске, Сумах, Полтаве и Виннице будут рассмотрены на заседании временной рабочей подгруппы по отбору инвесторов 21 января 2014.

Справка: Национальный проект « Чистый город » реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Он предусматривает создание в Украине новых современных высокотехнологичных комплексов по переработке твердых бытовых отходов (ТБО ) в 10 пилотных украинских городах.

Нацпроект предусматривает системное решение проблемы загрязнения окружающей среды в Украине, переход на европейскую систему переработки ТБО, изменение законодательного регулирования обращения с ТБО и решения критической проблемы загрязнения окружающей среды.

По решению межведомственной рабочей группы для реализации Национального проекта «Чистый город», были отобраны следующие города: Киев, Харьков, Днепропетровск, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Винница, Полтава, Кировоград и Симферополь.

16 сентября 2013 Нацпроект объявил о начале привлечения инвесторов для строительства в Украине первых 10 -ти экологических комплексов по переработке ТБО. Прием заявок от инвесторов происходило до 12 ноября 2013 года. 22 ноября 2013 избран инвесторов по городам : Киев, Тернополь, Черновцы, Хмельницькицй и Кировоград. К 25 декабря 2013 продлен срок принятия заявок от инвесторов по городам : Харьков, Днепропетровск, Сумы, Полтава и Винница.