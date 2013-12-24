Азаров сегодня в Москве не будет подписывать никаких соглашений - Кабмин

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время рабочего визита в Москву 24 декабря не будет подписывать никаких соглашений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского правительства.

"Премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня никаких соглашений подписывать не будет. В Москве глава правительства Украины принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. С мая текущего года Украина принимает участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в качестве наблюдателя”, - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

В заявлении указано, что Украина будет продолжать работу по восстановлению нормального торгово-экономического режима со странами Таможенного союза.

Вместе с тем, в пресс-службе назвали дезинформацией сообщение некоторых СМИ о том, что во время визита Азарова в Москву 24 декабря планируется подписание соглашений о присоединении к Таможенному союзу.

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"Накануне рабочего визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Российскую Федерацию на сайте одного из информагентств было опубликовано сообщение о том, что «Н.Азаров подпишет в Москве около 60 соглашений относительно Таможенного союза». Такое заявление является стопроцентной дезинформацией общественности”, - говорится в сообщении пресс-службы.