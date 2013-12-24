Список остающихся в рамках ТС ограничений сформируют к 1 марта 2014 года
Москва. К 1 марта 2014 года должен быть сформирован список остающихся в рамках Таможенного союза изъятий и ограничений, а также определены конкретные сроки их устранения.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.
"К 1 марта 2014 года должен быть сформирован список остающихся в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства изъятий и ограничений и определены конкретные сроки их устранения", - сказал Путин.
По его словам, наибольшая интеграционная отдача достигается при полном охвате всех отраслей и максимальном углублении кооперации.
Президент РФ подчеркнул, что в таком случае экономическая система будет работать с глубокой эффективностью.
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Как сообщал УНИАН, участники заседания ВЕАЭС обсудят основные направления интеграционного взаимодействия государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП), а также ход работы по формированию до 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также будут рассмотрены вопросы подготовки и реализации «дорожных карт» по присоединению Киргизии и Армении к евразийским интеграционным структурам.
По итогам заседания ВАЭС запланировано подписание ряда совместных решений в сфере единой таможенной политики, регуляции деятельности естественных монополий и правил конкуренции
С мая 2013 года Украина принимает участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в качестве наблюдателя.