Назарбаев рассказал о разногласиях в вопросе создания Евразийского экономического союза

Москва . Разногласия по договору о создании Евразийского экономического союза сохраняются, что может затянуть сроки его подготовки к подписанию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

"Как мне докладывали, несмотря на наши октябрьские договоренности, все еще сохраняются некоторые разногласия как по институциональной, так и по функциональной частям нашего договора", - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что, к сожалению, имеются факты изменения отдельных статей договора. По его словам, все это может затянуть сроки подготовки договора к подписанию.

"Надо приложить максимум усилий к завершению работы над документом", - сказал он.

Назарбаев подчеркнул, что эксперты не выработали единый терминологический словарь, нет общего понимания ключевых терминов договора.

Он отметил, что пока эксперты не могут договориться о терминах, не может быть и речи о самом договоре. Также, по его словам, не согласованы положения договора в части правосубъектности и компетентности, статусов, видов решений и органов будущего союза, соотношения будущего договора с существующими международными обязательствами стран-членов.

Назарбаев считает, что нужно поручить экспертам согласования договора к встречи президентов в марте следующего года.

Президент Казахстана отметил, что вначале надо подготовить фундамент интеграции, а потом переходить на более глубокие формы интеграции.

По его словам, сейчас надо сконцентрироваться на создании общего рынка.

В то же время, президент России Владимир Путин подчеркнул, что странам за два месяца, прошедших с последней встречи в Минске, удалось добиться новых результатов в деле углубления интеграционных процессов.

"Правительствами государств «тройки» при участии Евразийской экономической комиссии разработан проект институциональной части договора о Евразийском экономическом союзе. В этом документе определяются международно-правовой статус, организационные рамки, цели и механизмы функционирования учреждаемого с 1 января 2015 года союза. Зафиксированы базовые принципы евразийского интеграционного проекта. Ключевой из этих принципов сводится к тому, что деятельность этой организации должна в полной мере отвечать национальным интересам всех её участников", - сказал Путин.

По его словам, когда подготовка первой части проекта договора практически завершена, нужно сосредоточить усилия на содержательном наполнении функциональной, или, как её ещё называют, отраслевой части. Такая работа уже ведётся, добавил он.

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2015 года Россия, Беларусь и Казахстан планируют переформатировать ТС и ЕЭП в Евразийский экономический союз, где будет организована свобода передвижения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

Сейчас страны ведут переговоры о договоре о Евразийском экономическом союзе, который должен регламентировать деятельность этого союза.

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