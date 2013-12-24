Кожара: Украина продолжит переговоры с ЕС после праздников

Министерство иностранных дел Украины продолжает прилагать усилия для дальнейших переговоров с Европейским Союзом относительно создания необходимых условий для имплементации Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Леонид Кожара заявил сегодня на пресс-конференции.

“На сегодняшний день усилия министерства и других государственных органов направлены на дальнейшие переговоры с ЕС относительно создания необходимых условий для имплементации Соглашения об ассоциации”, - сказал Кожара.

Он отметил, что вопрос европейской интеграции был на главном месте деятельности Министерства иностранных дел.

Кожара отметил, что МИД прилагало максимальные усилия для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации во время Вильнюсского саммита.

Однако, по словам министра, по объективным экономическим причинам подписания не произошло.

“Я убежден, что после рождественских и новогодних каникул мы продолжим наши переговоры”, - сказал Кожара.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.

14 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украине необходима компенсация от Европейского Союза для развития при подписании Соглашения об ассоциации, поскольку экономика Украины на сегодняшний день фактически «обескровлена» из-за высоких цен на газ.

Также Азаров заявлял, что Украине необходима финансовая помощь в размере 20 млрд евро для компенсации потерь от снижения объемов торговли со странами Таможенного союза, в частности РФ, в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

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