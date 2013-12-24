Назарбаев исключил "половинчатое" вхождение новых стран в Таможенный союз

Москва. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев исключил "половинчатое" вхождения новых стран в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

"Что касается расширения нашего союза, мы за это, мы не замкнутая организация, и не против кого-то эта организация создается... Мы должны принимать без каких-либо изъятий, 100% должны вступающие принять соглашения (ТС). Есть у них проблемы, давайте потом рассмотрим, что никакого присоединения к ТС с сохранением особых режимов мы не должны позволить. Половинчатого вступления не должно быть", - сказал Назарбаев, говоря о присоединении Киргизии и Армении к ТС.

Он предложил принять дорожную карту о присоединении Киргизии к ТС, однако, по его словам, возникают сложности с присоединением Армении, хотя она более готова к интеграции.

"Дорожная карта" в целом по Армении согласована, полагаю, в целом можно ее принять. Вместе с тем вопрос о границе ТС, где она будет проходить в Армении, остается открытым в связи с Нагорно-Карабахским конфликтом", - подчеркнул Назарбаев и добавил, что Казахстан эту "дорожную карту" будет подписывать с особым мнением.

Справка УНИАН. Таможенный союз заработал с января 2010 года. В настоящее время в него входят Россия, Беларусь и Казахстан. В ТС приглашались Киргизия, Украина и Таджикистан.

С 1 января 2012 года на территории России, Беларуси и Казахстана начала работать новая интеграционная структура - Единое экономическое пространство, которое должно стать важной вехой на пути к созданию крупного интеграционного объединения - Евразийского экономического союза, идею которого еще в 1994 году предложил Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

3 сентября Президент Армении заявил о намерении вступить в Таможенный союз.

Евразийский экономический союз планирует начать свою работу с 1 января 2015 года.