Анонс на 25 декабря

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием вице-премьер-министра Константина Грищенко и министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

* Круглый стол на тему: "Украинская электроэнергетика 2013: новые правила, возможности и риски". Вопросы: Украинская электроэнергетика итоги 2013 и перспективы на 2014 год; Принятие Закона "Об основах функционирования рынка электроэнергии Украины" - первый шаг на пути перестройки энергетического рынка Украины; Проект Энергетической стратегии Украины на период до 2030 г. - неидеальный, но необходимый для функционирования рынка документ; Стимулирующий тариф - облэнерго готовятся к работе в новых условиях; Изменение правил экспорта электроэнергии - первый шаг на пути существенного увеличения экспорта.

* Состоится итоговая пресс-конференция министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого на тему: "Анализ ситуации на энергетическом рынке в 2013 году".

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