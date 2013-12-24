Азаров будет «оперативно реализовать» договоренности Януковича и Путина

Москва. Все договоренности, достигнутые президентами Украины и России Виктором Януковичем и Владимиром Путиным в Москве в рамках заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии 17 декабря, необходимо реализовывать оперативно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров после заседания Высшего Евразийского экономического совета сегодня в Москве.

«Мы обсудили вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых президентами 17 декабря. Все договоренности, которые были достигнуты президентами, их необходимо реализовывать оперативно», - сказал премьер.

Азаров отметил, что он обсудил со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым «целый ряд проблем в этой области, и наши делегации работают постоянно, поэтому есть большая уверенность, что все договоренности будут реализованы».

«По крайней мере, это подтвердила российская сторона»,- подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, на заседании Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством Януковича и Путина 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

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