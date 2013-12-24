Казахстан выступил против политизации Евразийского экономического союза

Москва. Казахстан выступает категорически против политизации будущего Евразийского экономического союза, призывая сосредоточиться на экономике.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал перед началом заседания Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств сегодня в Москве.

"Мы с вами говорили, не хотелось бы повторять, но политизация создаваемого союза недопустима. Мы видим, что происходит вокруг. Давайте создадим экономический союз, все придет в свое время. Мы строим экономический союз, поэтому задача Комиссии (Евразийской экономической комиссии - УНИАН) не включать в договор положения, выходящие за пределы экономической интеграции", - сказал Назарбаев.

Он подчеркнул, что такие направления, как охрана границ, миграционная политика, система обороны и безопасности, а также вопросы здравоохранения, образования, науки, культуры, правовой помощи по гражданским, уголовным, административным делам, не относятся к экономической интеграции и не могут быть перенесены в формат Экономического союза.

"Я хочу напомнить вам, все перечисленные мной вопросы уже решены в формате наших многосторонних соглашений, соглашений по ОДКБ, СНГ и в двустороннем формате, не надо их сюда загонять сейчас. Поднимается вопрос об унификации ответственности по уголовным, административным нарушениям, однако эти сферы являются сугубо национальными и предметами внутренней политики государств, и должны быть исключены из квалификационного договора", - подчеркнул он.

При этом Назарбаев уверен, что такие предложения, как наделение Высшего евразийского совета на уровне глав государств и правительств наднациональными полномочиями, обязательными для всех государств, неприемлемы.

"Комиссия у нас и есть наднациональный орган, наделенный полномочиями. Мы это сделали и пошли, чтобы продвинуться к интеграции. Ее полномочия четко регулируются подписанными договорами и соглашениями, относятся исключительно к экономической сфере. Мы с вами как главы государств назначаем членов Комиссии, наши решения носят стратегически организующий характер. Поручаем что-то сделать, одобряем действия Комиссии, подписываем договоры, а Комиссия их выполняет, так как это поручение высшего органа. Надо сохранить такую структуру", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай Азаров с однодневным рабочим визитом находится в Москве для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств.

Участники заседания ВЕАЭС обсудят основные направления интеграционного взаимодействия государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства (ЕЭП), а также ход работы по формированию до 1 января 2015 года Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Также будут рассмотрены вопросы подготовки и реализации «дорожных карт» по присоединению Киргизии и Армении к евразийским интеграционным структурам.

По итогам заседания ВАЭС запланировано подписание ряда совместных решений в сфере единой таможенной политики, регуляции деятельности естественных монополий и правил конкуренции.

С мая 2013 года Украина принимает участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в качестве наблюдателя.