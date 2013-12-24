Голубченко выставит евромайдановцам счет на 3 млн грн

Объем работ по восстановлению помещений КГГА и Киевсовета после входа туда митингующих оценивается в 3 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции и.о. председателя КГГА Анатолий Голубченко, отвечая на вопрос, подсчитаны ли убытки от акций, проходящих на Майдане Незалежности и Крещатике, пребывания митингующих в здании КГГА, а также от провластных акций, проходивших в Мариинском парке.

Как отметил Голубченко, счета будут предъявляться всем организаторам без исключения.

По его словам, поскольку акция в Мариинском парка завершилась, то сегодня утром он дал поручение “Киевзеленстрою” посчитать все расходы на наведение порядка на этой территории, поэтому пока неизвестно, сколько это будет стоить.

При этом он выразил уверенность, что эти работы будут оплачены заказчиками и организаторами акций.

Что касается остальных акций, то, по словам Голубченко, у него сейчас нет окончательных подсчетов, поскольку все высчитывается частями. “Например, КГГА оценивается приблизительно в 3 млн. Что касается баррикад, Майдана, то пока мы ничего не считали. Это можно будет сказать, когда закончится акция, когда люди уйдут”, - объяснил Голубченко.

На вопрос, кому будут выставляться счета, Голубченко ответил, что ко всем организаторам акций, указанных в соответствующих заявках, которые подавались в КГГА. “Тому, кто подписывал (заявки - УНИАН), тому и выставим счета”, - сказал Голубченко.

Как известно, в Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики власти. 1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

Некоторое время после вхождения митингующих в помещение Киевсовета и КГГА чиновники еще работали в своих кабинетах, но впоследствии были переведены на рабочие места в помещения райгосадминистраций и других подразделений власти города.

В прошлые выходные, 21-22 декабря, участники провластной акции (так называемый Антимайдан) покинул Мариинский парк. Митинг был приостановлен, как заявили его организаторы, на период Новогодних и Рождественских праздников.