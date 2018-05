ТОП-10 (24 декабря)

«Укристгаз» признана победителем конкурса по продаже 75% акций «Волыньоблэнерго»

«Укристгаз» признана победителем конкурса по продаже 75% акций «Волыньоблэнерго»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал малоизвестную киевскую компанию «Укристгаз» победителем приватизационного конкурса по продаже 75% госпакета акций «Волыньоблэнерго».

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе состоявшихся во вторник, 24 декабря, аукционных торгов между двумя участниками конкурса по продаже госпакета «Волыньоблэнерго» - компаниями «Укристгаз» и «С.Энерджи – Житомир» - было проведено одношаговое повышение цены с размером одного шага в 5 млн грн, в результате чего «Укристгаз» предложил за 75% акций «Волыньоблэнерго» наивысшую цену в 462 млн грн, что на 6 млн грн больше его начальной цены.

Как сообщал УНИАН, всего на участие в приватизационном конкурсе по продаже 75% «Волыньоблэнерго», назначенном Фондом госимущества на 24 декабря, подали заявки две компании – «С.Энерджи – Житомир» и «Укристгаз».

Напомним, 16 декабря истек срок приема заявок на данный конкурс. ФГИУ объявил приватизационный конкурс по продаже 75% госпакета акций "Волыньоблэнерго" 27 ноября т.г. Стартовая цена 75% "Волыньоблэнерго" составляла 456 млн грн (при его номинальной цене в 17 млн 897 тыс. грн).

В соответствии с утвержденными условиями, в конкурсе по продаже пакета акций "Волыньоблэнерго" могут принимать участие лица, которые соответствуют одной из квалификационных характеристик: занимались в течение трех последних лет деятельностью по передаче и поставке электроэнергии в объеме не менее 30% объема передачи и поставки электроэнергии приватизируемой компанией за такой же период; производством и отпуском (продажей) электроэнергии в объеме не менее 30% объема передачи и поставки электроэнергии "Волыньоблэнерго"; непосредственно или опосредованно владеют более 50% уставного капитала юрлица, показатели которого соответствуют указанным выше характеристикам; 50% уставного капитала покупателя находятся в собственности юрлица, которое одновременно владеет более 50% в компании, соответствующей указанным характеристикам.

Справка УНИАН. Компания «С.Энерджи – Житомир» входит в российскую группу VS Energy. VS Energy эксплуатирует ряд областных энергоснабжающих предприятий в Украине, в частности «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Севастопольэнерго», «Николаевоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго». Контролирует VS Energy российский бизнесмен Александр Бабаков.

ООО «Укристгаз» (г. Киев) создано в 2011 г., учредителем компании является Финансовая инжиниринговая компания. «Укристгаз» 7 ноября т.г. победил в конкурсе по продаже 94,48% госпакета акций крупнейшей в Украине теплоэлектроцентрали - Харьковской ТЭЦ-5, заплатив за пакет 339,9 млн грн.

Из-за срыва сессии Киевсовета бюджетники не получат надбавки – Герега

Секретарь Киевсовета Галина Герега заявляет, что из-за срыва сегодняшнего заседания сессии Киевсовета бюджетники города (медики и педагоги) не смогут получить муниципальные надбавки за последние месяцы этого года, а работникам "Киевпасстранса" не будет выплачен долг по зарплате.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Герега сказала на брифинге после закрытия сессии Киевсовета.

"Мы сегодня хотели проголосовать по социальным решениям. 130 млн - все, их нет. Они не будут распределены на заработные платы. Потому что это решение не будет принято до конца года, и использовать их в будущем году мы не можем", - сказала Герега.

По ее словам, в этом году вряд ли еще будет проводиться заседание Киевсовета, поскольку нет соответствующих условий организовать нормальную работу депутатов. "Я закрыла сегодня сессию. Я не буду в таких условиях проводить сессию", - сказала секретарь Киевсовета.

Герега не исключила, что теперь бюджетники могут выйти на Майдан, не получив своих денег, и, по ее словам, могут возникнуть проблемы в работе городского транспорта. Но при этом она прибавила: "Мы их сегодня не смогли защитить. Но это не моя вина и не вина депутатов Киевсовета".

"Сорвать сессию, где рассматриваются социальные вопросы, я считаю, что это преступление... Я не ожидала такого развития событий. Я очень волнуюсь за тех людей, которые не получат зарплату и надбавки... Какие бы политические симпатии не были, политические силы, я считаю, не имели права это сделать сегодня - работать против киевлян", - заявила Герега.

По ее словам, она готова работать и организовать работу Киевсовета в любой момент, но для этого нужны соответствующие условия. По убеждению Гереги, нужно садиться за стол переговоров и путем компромисса освобождать помещение Киевсовета и КГГА и работать там. Герега подчеркнула, что не давала сегодня никаких указаний закрывать двери зала, где проходило заседание Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, распоряжением Гереги от 23 декабря было назначено на 24 декабря заседание сессии Киевсовета. В распоряжении речь шла о том, что Киевсовет собирается "учитывая исключительность срочного рассмотрения безотлагательных вопросов с целью обеспечения жизнедеятельности хозяйственного комплекса города Киева".

Герега объяснила, что депутаты должны решить безотлагательные хозяйственные и финансовые вопросы, связанные с выполнением социальных гарантий и обеспечением развития города. Так, по ее словам, изменения в бюджет и Программу экономического и социального развития Киева на 2013 год касаются выделения 130 млн грн на зарплаты работникам бюджетных учреждений. Эти средства город получил в виде дотации из государственного бюджета. 58,1 млн грн депутаты планируют направить на выплату надбавок работникам учреждений образования и здравоохранения.

Однако Герега закрыла сегодняшнюю сессию Киевсовета через 10 минут после открытия. В зал в здании Соломенской райгосадминистрации, где проводилось заседание, зашли около 20 народных депутатов от “Свободы” и “Батькивщины”. Они требовали объяснить, почему их не пускали на заседание. Трибуна, на которой находилась Герега, была окружена представителями СМИ и народными депутатами.

Депутаты не рассмотрели ни одного вопроса повестки дня. Они успели только принять за основу этот порядок.

В Киеве с 21 ноября проходят многотысячные акции против политики власти. 1 декабря активисты Евромайдана вошли в Дом профсоюзов и здание КГГА, где находятся до сих пор. Там развернуты штабы митингующих.

Некоторое время после вхождения митингующих в помещение Киевсовета и КГГА чиновники еще работали в своих кабинетах, но впоследствии были переведены на рабочие места в помещения райгосадминистраций и других подразделений власти города.

Азаров сегодня в Москве не будет подписывать никаких соглашений - Кабмин

Премьер-министр Украины Николай Азаров во время рабочего визита в Москву 24 декабря не будет подписывать никаких соглашений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского правительства.

"Премьер-министр Украины Николай Азаров сегодня никаких соглашений подписывать не будет. В Москве глава правительства Украины принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. С мая текущего года Украина принимает участие в заседаниях Высшего Евразийского экономического совета в качестве наблюдателя”, - говорится в заявлении пресс-службы правительства.

В заявлении указано, что Украина будет продолжать работу по восстановлению нормального торгово-экономического режима со странами Таможенного союза.

Вместе с тем, в пресс-службе назвали дезинформацией сообщение некоторых СМИ о том, что во время визита Азарова в Москву 24 декабря планируется подписание соглашений о присоединении к Таможенному союзу.

"Накануне рабочего визита премьер-министра Украины Николая Азарова в Российскую Федерацию на сайте одного из информагентств было опубликовано сообщение о том, что «Н.Азаров подпишет в Москве около 60 соглашений относительно Таможенного союза». Такое заявление является стопроцентной дезинформацией общественности”, - говорится в сообщении пресс-службы.

Украина получила первый транш российского кредита

Москва. Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время встречи со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым в Москве.

Российский премьер сообщил, что вчера «был приобретен первый транш на сумму 3 млрд долл».

«Я хочу с большим удовольствием отметить, что сегодня наш Национальный банк получил на свой счет первый транш — это такой стабилизирующий фактор (для экономики — УНИАН). Очень серьезный», - сказал Азаров.

Он также подчеркнул, что благодаря достигнутой с Россией 17 декабря финансовой договоренности «наши рейтинги поднялись».

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.

Кабмин одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5% 19 декабря.

Как сообщил глава Минфина Российской Федерации Антон Силуанов, первый транш в размере 3 млрд долл. от продажи России украинских евробондов Киев получит во вторник, 24 декабря.

Украина ведет переговоры с Россией о пересмотре тарифа на транзит газа

Украина ведет переговоры с Россией о пересмотре тарифа на транзит природного газа через свою территорию к потребителям ЕС.

Об этом говорится в проспекте эмиссии суверенных евробондов, подготовленном Министерством финансов Украины.

«По состоянию на дату публикации проспекта (24 декабря — УНИАН), вопрос тарифов на транзит российского газа через территорию Украины находится в стадии обсуждения между Украиной и Россией», - говорится в документе.

Украина связывает необходимость пересмотра тарифа на транзит российского газа с введением «Газпромом» в работу обходного газопровода «Северный Поток» и (как следствие) падением объемов прокачки топлива через украинскую ГТС.

Так, по итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

При этом, госхолдинг «Нафтогаз Украины» в 2012 году сократил доход от транзита газа по сравнению с 2011 годом на 8,2% до 23,75 млрд грн, а в целом получил чистый убыток в размере 10,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Ставка платы за транзит российского через территорию Украины на 2013 год прогнозировалась на уровне 3,1 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. В первом квартале 2012 года транзитная ставка составляла 3,08 долл., во втором - 3,11 долл., в третьем и четвертом — 3,12 долл.

Согласно договору между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит природного газа от 2009 года, транзитная ставка рассчитывается в зависимости от цены на газ.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2014 год прогнозирует транзит газа через территорию Украины на уровне 82 млрд кубометров.

Минфин привлек в госбюджет почти 100 млн долл.

Министерство финансов Украины во вторник, 24 декабря, привлекло в государственный бюджет 99,957 млн долл. на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Данный аукцион является плановым, но после проведенного в четверг 19 декабря внепланового привлечения 183,799 млн долл. и 51,160 млн евро на беспрецедентно короткие сроки в 8 и 6 дней соответственно аналитики долгового рынка предсказывали, что Минфин не будет проводить размещение ОВГЗ в ближайшее время. Кроме того, вчера, 23 декабря, Украина разместила евробонды на 3 млрд долл. на 2 года по ставке купона 5% годовых, средства от размещения которых должны были поступить в Украину 24 декабря. По информации Минфина, все средства привлечены в результате размещения 3-летних облигаций в долларах США под 7,75% годовых по единственной поданной заявке. Как отмечается в сообщении, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 798,956 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 19 декабря привлек в госбюджет 183,799 млн долл. и 51,160 млн евро, 17 декабря - 129,944 млн долл. и 707,448 млн грн, 10 декабря - 49,977 млн долл. и 355,488 млн грн, 3 декабря - 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл., 9 декабря - 2,212 млрд грн.

По состоянию на 17 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 249,632 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 144,852 млрд грн, в собственности банков — 80,745 млрд грн, нерезидентов — 10,821 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 23 декабря, с начала года в госбюджет поступило 125,736 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 69,754 млрд грн, на обслуживание госдолга – 31,313 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила этот предельный уровень на 19,396 млрд грн.

Кожара: Украина продолжит переговоры с ЕС после праздников

Министерство иностранных дел Украины продолжает прилагать усилия для дальнейших переговоров с Европейским Союзом относительно создания необходимых условий для имплементации Соглашения об ассоциации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Леонид Кожара заявил сегодня на пресс-конференции.

“На сегодняшний день усилия министерства и других государственных органов направлены на дальнейшие переговоры с ЕС относительно создания необходимых условий для имплементации Соглашения об ассоциации”, - сказал Кожара.

Он отметил, что вопрос европейской интеграции был на главном месте деятельности Министерства иностранных дел.

Кожара отметил, что МИД прилагало максимальные усилия для подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации во время Вильнюсского саммита.

Однако, по словам министра, по объективным экономическим причинам подписания не произошло.

“Я убежден, что после рождественских и новогодних каникул мы продолжим наши переговоры”, - сказал Кожара.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать 29 ноября на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства».

29 ноября Президент Украины Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.

14 декабря премьер-министр Николай Азаров заявил, что Украине необходима компенсация от Европейского Союза для развития при подписании Соглашения об ассоциации, поскольку экономика Украины на сегодняшний день фактически «обескровлена» из-за высоких цен на газ.

Также Азаров заявлял, что Украине необходима финансовая помощь в размере 20 млрд евро для компенсации потерь от снижения объемов торговли со странами Таможенного союза, в частности РФ, в случае подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

ФГИУ принял решение о приватизации госпакетов Иршанского и Вольногорского комбинатов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о приватизации государственных пакетов акций Иршанского горно-обогатительного комбината и Вольногорского горно-металлургического комбината, сообщили УНИАН в Фонде госимущества.

Согласно сообщение, это закреплено двумя соответствующими приказами фонда от 18 декабря т.г.

Как отмечается в приказах, приватизация будет проходить путем продажи акций публичных акционерных обществ, образованных на базе имущества указанных предприятий с участием их арендатора, деятельность которого, в свою очередь, не будет прекращаться при условии, что размер корпоративных прав государства будет превышать 50% в уставных капиталах обществ.

ФГИУ также в течение месяца должен разработать проект приказа о создании комиссии по приватизации указанных предприятий.

Как сообщал УНИАН, председатель ФГИУ Александр Рябченко ранее заявил о том, что для приватизации госпакетов Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК необходимо провести их подготовку к продаже, что займет некоторое время. По его словам, госпакеты акций данных предприятий могут быть выставлены на продажу в конце весны – начале лета следующего года.

Справка УНИАН. Иршанский ГОК осуществляет добычу ильменитовых руд общей мощностью около 400 тыс. тонн. Вольногорский ГМК ежегодно производит до 200 тыс. тонн ильменита, который используется для дальнейшего производства титановой продукции.

24 января 2012 года по итогам судебных разбирательств «Крымский Титан» и ФГИУ подписали мировое соглашение, в соответствии с которым стороны договорились о продлении срока аренды Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК еще на 5 лет. Таким образом, «Крымский Титан» является арендатором Иршанского ГОКа и Вольногорского ГМК до сентября 2014 года.

Украинцы должны российским банкам 11 млрд долл.

Объем требований банков РФ к резидентам Украины на 1 июля текущего года составлял 11 миллиардов долларов, что не является существенным для стабильности банковской системы.

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности руководителя департамента финансовой стабильности ЦБ Сергей Моисеев. "Объем требований российской банковской системы к Украине составляет 11 миллиардов долларов. Размер этих требований сопоставим с месячным колебанием активов российских банков", - сказал он, сообщает РИА Новости.

По его словам, ЦБ полагает, что существенного влияния на финансовое положение российских банков ситуация на Украине иметь не будет.

Янукович обещает, что зарплаты и пенсии будут расти

Президент Виктор Янукович обещает, что в следующем году в Украине продолжится рост заработных плат, пенсий и социальных выплат.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил во время встречи с кандидатами на должности председателей районных государственных администраций.

«Мы не прекращаем путь, который мы начали в 2010 году, по повышению заработных плат, пенсий, социальных выплат по всем направлениям», - заявил Янукович.

Он назвал недопустимой задержку выплаты заработной платы.

«К сожалению, у нас есть такие случаи задержек (зарплаты) по различным причинам. Этого не должно быть. Выплата должна быть всегда своевременной, день в день, чтобы никаких сомнений ни у кого не было», - сказал глава государства.

Президент подчеркнул необходимость создания новых рабочих мест в регионах.

УНИАН