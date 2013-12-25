Евразийский союз столкнулся с трудностями роста - СМИ

В Кремле состоялось заседание Евразийского экономического совета. Президенты России, Казахстана и Белоруссии обсуждали построение Евразийского экономического союза, который должен быть образован к 1 января 2015 года, и Таможенного союза, пишут "Известия".

На трехсторонней встрече глава Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Белоруссии Александр Лукашенко высказали целый ряд претензий к процессу формирования Евразийского союза. Белорусский лидер выступил за то, чтобы союз являлся международной организацией со своей правосубъектностью.

"Я за четкое разделение компетенций участников союза, чтобы потом не было споров, кто за что отвечает. Решения Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) должны быть обязательными нормативными актами для всех сторон. И главы государств не смогут отменить решения ЕЭК. Под угрозой окажется процесс интеграции, если соглашения в рамках Евразийского союза не будут влиять на соглашения членов объединения с третьими странами", - сказал Александр Лукашенко.

По мнению белорусского лидера, сложно формировать Евразийский экономический союз, не закончив оформление Таможенного союза.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев озвучил свои претензии.

"Политизация недопустима. Мы строим экономический союз. Всё придет. Охрана границ, миграционная политика, оборонная безопасность, культура, наука, образование не относятся к экономической интеграции. Договор не должен влиять на отношения (членов союза) с другими государствами", - заявил Назарбаев.

Владимир Путин публично не отреагировал на этот список претензий.

Позже к Путину, Лукашенко и Назарбаеву присоединились президент Армении Серж Саргсян и президент Киргизии Алмазбек Атанбаев (эти страны намерены вступить в Таможенный союз), а также председатель правительства Украины Николай Азаров. Политики вместе сфотографировались, посмотрели на елку в Александровском зале Кремля и направились на расширенное заседание Евразийского экономического совета.

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Российская делегация не заметила в новой интеграционной структуре политической составляющей.

"Я никакой политической составляющей пока не вижу. Думаю, это (высказывания лидеров стран-партнеров. - «Известия») предварительные условия по ограничениям", - сказал «Известиям» председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Виктор Христенко.

"Исходя из экономических показателей, Россия и является лидером объединения. Но пока организация не имеет политической составляющей, у нее нет парламента. Такие вопросы возникают, когда не решен вопрос со штаб-квартирой", - полагает советник президента России Сергей Глазьев.

По итогам встречи удалось согласовать институциональную часть договора Евразийского экономического союза. К марту будущего года эксперты интеграционной тройки должны подготовить отраслевую часть договора. Также одобрена «дорожная карта» по присоединению Армении к Таможенному союзу, такой документ по интеграции Киргизской Республики пока не подготовлен. В заявлении для прессы главы России, Казахстана и Белоруссии заверили, что смогут разрешить все чувствительные темы.

"Сохраним приверженность к справедливому и равноправному, отдельно это подчеркиваю, сотрудничеству. Главное — нацеленность на повышение благосостояния граждан", - заметил Владимир Путин.

Отраслевая часть договора предполагает конкретные обязательства сторон по свободному движению товаров, капитала и рабочей силы внутри объединения. Подписать договор планируется в мае 2014 года, чтобы парламенты трех государств успели ратифицировать документ к 1 января 2015 года, когда и начнет полноценную работу Евразийский экономический союз.

"Это будет позором для всех нас троих, если не успеем к 1 января 2015 года", - эмоционально отреагировал Александр Лукашенко. - Я так говорю, показывая нашу решимость всё заключить".

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