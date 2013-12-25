В Верховной Раде нет постановления об отставке правительства - Рыбак

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак заявляет, что пока в парламенте нет постановления об отставке правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Рыбак сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос относительно возможного проведения внеочередного заседания парламента и постановления об отставке правительства, которое предлагали представители КПУ.

Рыбак отметил, что это постановление так и не было зарегистрировано.

Он напомнил, что когда вопрос относительно отставки правительства рассматривался в парламенте, “ему в руки дали постановление” и сообщили, что будут собирать под ним подписи.

“Я сказал: “Регистрируйте это постановление, собирайте подписи, и в феврале мы можем рассматривать это постановление. Но на сегодняшний день такого постановления нет”, - сказал председатель ВР.

В то же время он добавил, что президент сейчас оценивает работу правительства, каждого министра.

“Я думаю, что выводы свои Президент в ближайшее время сделает”, - сказал Рыбак.

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