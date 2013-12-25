В Украине ввели новые номерные знаки для автомобилей (список)
В декабре 2013 года Министерство юстиций наконец утвердило прошлогодний госстандарт на номерные знаки для легкового транспорта, последние дополнения к ДСТУ 4278:2012 были согласованы и утверждены буквально пару дней назад.
Киевские номерные знаки дополнятся буквосочетанием КА наравне с АА, крымские получат индекс КК.
В большинстве случаев буквосочетания для новых номерных знаков строятся по правилу замену первой буквы. Там, где вначале стояла буква А появилась буква К, буквосочетания с первой буквой В заменили на соответствующие слова с буквой Н, а С — стала украинской буквой I, сообщает autoua.net.
Отметим, что раньше номерами с узкой буквой I могли похвастаться только автомобили Киевской и Полтавской областей. Теперь когорту узких слов пополнили буквосочетания для номерных знаков Черкасской, Черниговской, Черновицкой областей, а также города Севастополя.
Таблицу госстандарта номерных знаков смотреть здесь.