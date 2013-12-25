Анонс на 26 декабря

* 9-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция корпорации «Эталон» на тему: «Итоги 2013 для производителей автотранспортных средств и автокомпонентов корпорации «Эталон». В пресс-конференции примут участие: президент Корпорации «Эталон» Владимир Бутко, руководители предприятий корпорации, разработчики автотранспортных средств (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 050 356-24-67. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* В Институте Горшенина состоится круглый стол на тему: «Украинско-российские договоренности и их экономические последствия». Организатор - Институт Горшенина. Вопросы: О чем действительно договорились президенты Украины и РФ? Экономические последствия договоренностей в кратко- и долгосрочной перспективе. Чем поступилась Украина ради российского кредита и снижения цены на газ? На какой срок Украине хватит российских денег? Получит ли «Газпром» украинскую ГТС? Возможен ли «разворот» внешней политики Украины в сторону ЕС в ближайшее время? Участники: Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Алексей Лещенко, вице-президент Института Горшенина, эксперт по энергетическим вопросам; Юрий Корольчук, член наблюдательного совета Института энергетических стратегий; Вадим Денисенко, эксперт Института стратегического партнерства; Андрей Новак, председатель Комитета экономистов Украины. Модератор - Владимир Застава, эксперт Института Горшенина.

* Пресс-конференция на тему: «Итоги 2013: рынок недвижимости». Участники: президент ВОО «Лига экспертов Украины» Светлана Бовсуновская, член Совета ВСОО «Риелторская палата Украины» Александр Бондаренко. Эскперты раскроют проблематику рынка недвижимости, в частности налогообложения, ценообразования и монополизации рынка оценщиков.

* Состоится видеомост Москва – Киев на тему: «Россия и Украина: итоги 2013 года». Участники в Киеве: Валерий Мунтиян, правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ, государствами-участниками СНГ (приглашен); Олег Устенко, исполнительный директор Международного Фонда Блейзера; Валентин Землянский, независимый эксперт по вопросам энергетики. В Москве: Руслан Гринберг, директор Института экономики РАН; Владимир Жарихин, зам.директора Института стран СНГ.

* В рамках проекта "Мнения" начнется пресс-конференция на тему "Итоги-2013 и перспективы-2014: новая украинская политика и экономика". Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера О.Устенко; председатель правления Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский; политтехнолог, директор Института украинской политики Кость Бондаренко; директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев; зам.ген. директора по международным вопросам Украинского центра экономических и политических исследований им. А.Разумкова Валерий Чалый; социолог и руководитель компании "Research & Branding Group" Евгений Копатько.

* Состоится заседание коллегии Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины под председательством вице-премьер-министра Украины Александра Вилкула. В ходе заседания будут рассматриваться вопросы: выполнение задач в сфере строительства 2013 и перспективы на 2014 год, выполнение задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства 2013 и перспективы на 2014 год ; итоги работы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, в том числе внедрение лучших практик по вопросам жизнеобеспечения граждан. Участники: министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Темник, заместители министра, руководители структурных подразделений Минрегиона, представители местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.

* В сервисном центре Центрального железнодорожного вокзала в Киеве состоится презентация культурного проекта «Книжные путешествия». Совместная инициатива «ЮЗЖД» и Польского Института в Киеве позволит пассажирам поездов направлении «Киев - Варшава - Киев» читать в дороге произведения украинских писателей: Тани Малярчук, Натальи Сняданко, Сергея Жадана и Тараса Прохасько. Книги с произведениями будут размещены в каждом купе и будут предоставляться для пользования бесплатно. Дополнительной достопримечательностью проекта станут произведения польских авторов в переводе на украинский, а также «польский» номер журнала «Критика», посвященный новым социальным и художественным практикам в Польше. В презентации примут участие представители «ЮЗЖД» и директор Польского Института в Киеве, первый советник посольства Республики Польша в Украине Ярослав Годун.

* 15-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция Национальной академии наук Украины на тему: «Отечественная наука должна стать важным фактором модернизации страны. Принятая Концепция развития Национальной академии наук Украины на 2014-2023 гг», посвященная стратегическим направлениям развития НАН Украины на следующие 10 лет, основным задачам, стоящим перед Академией, и мероприятиям по их решению. Реализация Концепции призвана способствовать росту роли отечественной науки в развитии государства, увеличению вклада Академии в обеспечение эффективного экономического и социального развития Украины. Ознакомиться с текстом Концепции можно на сайте НАН Украины по ссылке http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/koncepciya_www.pdf. Участники: вице-президенты НАН Украины академик НАН Украины: Антон Наумовец, Виталий Походенко, Валерий Геец, Анатолий Загородний, главный ученый секретарь НАН Украины академик НАН Украины Владимир Мачулин, начальник Научно-организационного отдела Президиума НАН Украины член-корреспондент НАН Украины Вячеслав Богданов (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63