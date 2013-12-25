ТОП-10 (25 декабря)

Азаров ожидает поступления оставшихся 12 млрд долл. от России в начале 2014 года

Азаров: рост ВВП по итогам года будет на уровне нуля, инфляция - до 1%

Кабмин предлагает снизить предельную цену на газ для госучреждений на треть

Финплан «Турбоатома» на 2014 год утвержден с прибылью 380 млн грн

Ставицкий: цена на транзит российского газа в 2014 году не изменится

Украина не настаивает на пересмотре Соглашения с ЕС - Азаров

Газ для украинской промышленности подешевеет до 268,5 долл. только к концу 2014 года

Украина накопила в подземных хранилищах 16,5 млрд кубометров газа

Подписание соглашения с ExxonMobil по шельфу Черного моря перенесено на январь

Задолженность по зарплате в Украине выросла на 3%

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Азаров ожидает поступления оставшихся 12 млрд долл. от России в начале 2014 года

Украина ожидает, что Россия в начале 2014 года осуществит очередной выкуп украинских евробондов на 12 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил на заседании Кабинета министров.

«Следующие 12 миллиардов мы ожидаем в начале следующего года», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл.

Напомним, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, первый транш в размере трех миллиардов долларов, который получит Киев от покупки РФ украинских евробондов, правительство направит на социальные выплаты.

Кабмин одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5% 19 декабря.

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Азаров: рост ВВП по итогам года будет на уровне нуля, инфляция - до 1%

Рост валового внутреннего продукта по итогам 2013 года будет на уровне нуля, а инфляция - приблизительно 1%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, открывая заседание правительства.

«Мы избежали падения ВВП, и по итогам 2013 года выйдем в ноль по сравнению с 2012 годом», - отметил премьер.

Он также подчеркнул, что правительство не допустило роста цен на основные товары потребительской корзины (инфляции).

«Он не превысит за год приблизительно 1%. Мы также удержались от девальвации национальной валюты», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в третьем квартале 2013 года по сравнению с третьим кварталом 2012 года снизился на 1,3% (в постоянных ценах 2007 года), по сравнению со вторым кварталом с учетом сезонного фактора - на 0,3%. ВВП Украины в третьем квартале текущего года продемонстрировал спад пятый квартал подряд.

Инфляция в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем замедлилась до 0,2%.

В годовом выражении (против ноября 2012 года) также зафиксирована инфляция 0,2%, с начала 2013 года (ноябрь 2013 года к декабрю 2012 года) зафиксирована инфляция 0%.

По информации Госстата, инфляция в годовом выражении в октябре зафиксирована впервые после дефляции три месяца подряд и нулевого значения в июле (ранее также была зафиксирована дефляция).

По версии международных финансовых организаций, рост ВВП в 2013 году не превысит 1%. В частности, Международный валютный фонд прогнозирует рост на 0,4%, Всемирный банк – 0%, Европейская Бизнес Ассоциация – 0%, Fitch Ratings - 0%, Standard & Poor's - 1%.

Международный валютный фонд в декабрьском прогнозе ожидает спада экономики Украины по итогам 2013 года на 0,3% и ухудшил прогноз роста в 2014 году до 1%, тогда как в октябре текущего года прогнозировал рост на 0,4% в 2013 году и на 1,5% в 2014 году.

При этом в 2013 году МВФ ожидает дефляцию на уровне 0,3%.

Министерство экономического развития и торговли по итогам 2013 года ожидает инфляцию в Украине на уровне 0,4-0,5%.

Государственный бюджет Украины на 2013 год рассчитан, исходя из прогнозных макроэкономических показателей годовой инфляции (декабрь к декабрю) в 4,8%, предельного дефицита госбюджета в 3,2% ВВП и темпов роста ВВП в 3,4%.

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Кабмин предлагает снизить предельную цену на газ для госучреждений на треть

Кабинет министров Украины намерен на треть снизить предельную цену на газ для государственных учреждений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил, открывая заседание правительства, премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Относительно предельного уровня цены на природный газ для учреждений и организаций, которые финансируются из государственного бюджета, то с начала года предлагается снизить ее (цену - УНИАН) более чем на 1000 грн, или почти на треть», - сказал Азаров

При этом он отметил, что предельная цена на топливо для промпотребителей также будет снижена, но постепенно и в течение всего года, поскольку, по словам Азарова, большая часть газа, которая будет потреблена в следующем году, уже закуплена по цене 2013 года – в среднем около 400 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

В то же время глава правительства Николай Азаров отмечал, что Украина не будет менять свою политику, направленную на уменьшение потребления импортного газа и повышение своей энергоэффективности, в связи со снижением Россией цены на голубое топливо.

Позднее вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко не исключил снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги вследствие снижения цены российского газа с 1 января 2014 года.

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Финплан «Турбоатома» на 2014 год утвержден с прибылью 380 млн грн

Кабинет министров утвердил финансовый план «Турбоатома» на 2014 год с ожидаемой прибылью 380 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Фонда госимущества Александр Рябченко.

«Финплан «Турбоатома» утвержден. Чистая прибыль 380 миллионов гривень», - сказал Рябченко.

Как сообщал УНИАН, «Турбоатом» в январе-сентябре 2013 года увеличил чистую прибыль на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 399,599 млн грн.

В 2012 году «Турбоатом» сократил чистую прибыль по сравнению с 2011 годом на 27,7% - до 308,9 млн грн с 427,3 млн грн.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки. В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.

Управление государственной частью акций «Турбоатома» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

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Ставицкий: цена на транзит российского газа в 2014 году не изменится

Украина не рассчитывает на изменение ставки на транзит российского газа в 2014 году, поскольку действующий тариф уже заложен во взаиморасчеты с российским газовым монополистом «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«У нас действительно проходили переговоры, но в настоящее время вопрос снижения ставки (на транзит - УНИАН) не стоит» - сказал Ставицкий.

Вместе с тем, он не исключил, что пересмотр ставки может быть в будущем - после 2014 года - в связи с изменением цены на российский газ.

Как сообщал УНИАН, в проспекте эмиссии суверенных евробондов, размещение которых состоялось 23 декабря, сообщалось, что вопрос тарифов на транзит российского газа через территорию Украины находится в стадии обсуждения между Украиной и Россией. Как отмечалось, Украина связывала необходимость пересмотра тарифа на транзит российского газа с введением «Газпромом» в работу обходного газопровода «Северный поток» и (как следствие) падением объемов прокачки топлива через украинскую ГТС.

Так, по итогам 2012 года транзит российского газа через территорию Украины сократился до 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

При этом госхолдинг «Нафтогаз Украины» в 2012 году сократил доход от транзита газа по сравнению с 2011 годом на 8,2% - до 23,75 млрд грн, а в целом получил чистый убыток в размере 10,2 млрд грн.

Ставка платы за транзит российского через территорию Украины на 2013 год прогнозировалась на уровне 3,1 долл. за 1 тыс. куб. м на 100 км. В первом квартале 2012 года транзитная ставка составляла 3,08 долл., во втором - 3,11 долл., в третьем и четвертом - 3,12 долл.

Согласно договору между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит природного газа от 2009 года, транзитная ставка рассчитывается в зависимости от цены на газ.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2014 год прогнозирует транзит газа через территорию Украины на уровне 82 млрд кубометров.

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Украина не настаивает на пересмотре Соглашения с ЕС - Азаров

Украина не ставит задачу пересмотра Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы».

«Мы не ставим сейчас перед собой задачу пересмотра соглашения, однако, условия его, как бы сказать, имплементации, могут лечь в основу наших переговоров (с Европейской комиссией)», - отметил премьер.

Азаров подчеркнул также, что к подготовке к Соглашению об ассоциации необходимо было привлекать промышленные объединения и ассоциации, «чтобы они участвовали в подготовке или, может быть, пересмотре целого ряда положений о зоне свободной торговли».

«Задача выхода на высокие нормы технического регулирования и стандарты, которые действуют в Европейском Союзе, и задачи, которые мы поставили, - мне хотелось бы знать вашу точку зрения (промышленников) - насколько все это реально и прагматично. И, может быть, мы в процессе переговоров с нашими партнерами кое-какие позиции и пересмотрим», - объяснил премьер-министр.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации из ЕС, что привело к волне протестов в Украине, которые продолжаются до сих пор.

12 декабря первый вице-премьер украинского правительства Сергей Арбузов после переговоров с Комиссаром ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле в Брюсселе заявил, что Украина имеет политическую волю к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом и будет готова подписать документ, как только будут сняты проблемные вопросы.

20 декабря в ходе общенационального круглого стола «Объединим Украину» первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что Украина продолжает надеяться на скорое подписание Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Он отметил, что евроинтеграция является краеугольным камнем политики Украины, как внутренней, так и внешней.

«Украина искренна на пути к евроинтеграции... Никто не может упрекнуть нас, что Президент или власть сделали мало для реализации программы по евроинтеграции, особенно в последние годы и месяцы. Из 11 требований «списка Фюле» все выполнены или полностью, или частично, принято более 80 законопроектов», - отметил первый вице-премьер.

По словам Арбузова, на сегодняшний день готовится «дорожная карта» имплементации соглашения с ЕС, идет работа над вопросом защиты отраслей экономики, которые станут наиболее уязвимыми после вступления в силу условий свободной торговли с ЕС.

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Газ для украинской промышленности подешевеет до 268,5 долл. только к концу 2014 года

Цена газа для промышленных предприятий Украины в 2014 году будет снижаться ежеквартально и концу года составит около 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы».

“Мы приняли решение поэтапно, раз в квартал, снижать цену на газ и выйти в конце года примерно на 268,5 долл за 1 тыс. куб. м. Такой у нас расчет", - сказал премьер.

Азаров пояснил, что цена на газ для промышленников не может быть снижена одномоментно, поскольку в подземных хранилищах (ПХГ) накоплен значительный объем газа, который закупался по прежней цене.

“Мы же весь прошлый год, особенно осенью, закачивали газ в ПХГ по старой цене. Мы накопили этого газа приблизительно 17 млрд куб. Мы его должны продавать, разбавляя старый газ по старой цене с новым газом по меньшей цене”, - пояснил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

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Украина накопила в подземных хранилищах 16,5 млрд кубометров газа

В украинских подземных хранилищах (ПХГ) накоплено 16,5 млрд кубометров газа, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

«В ПХГ - 16,5 млрд кубометров», - сказал министр.

При этом он отметил, что половина объема – 8 млрд кубометров – принадлежит НАК «Нафтогаз Украины». Топливо закупалось по цене 400 долл. за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, к началу отопительного сезона – в середине октября – Украина планировала закачать в ПХГ порядка 20-21 млрд кубометров газа, включая 6-7 млрд кубометров собственной добычи и 6,5 млрд кубометров, которые будут закачивать структуры украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, остальное - российский газ. К середине октября объем закачанного газа составлял порядка 18 млрд кубометров.

Вместе с тем, в ноябре «Нафтогаз» начал отбирать газ из хранилищ и закупок топлива не вел. Однако с 15 ноября «Нафтогаз» возобновил закупку российского газа в соответствии с контрактом.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

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Подписание соглашения с ExxonMobil по шельфу Черного моря перенесено на январь

Подписание соглашения о разделе продукции (СРП) с компанией ExxonMobil по проекту добычи газа на Скифской площади шельфа Черного моря перенесено на январь 2014 года, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

Ранее это соглашение планировали подписать в ноябре текущего года.

«Договор готов. Мы перенесли (подписание - УНИАН) по обоюдному согласию сторон на январь», - сказал министр.

Ставицкий также сообщил, что в январе-феврале будут подписаны еще ряд важных документов. В частности, в январе, в рамках работы Всемирного экономического форума в Давосе, будет подписано операционное соглашение с компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины. А в феврале – соглашение с консорциумом компаний Eni и EDF, также заинтересованных в добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

Кроме того, по словам министра, в бюджет уже перечислены финансовые «бонусы» по уже подписанным СРП – с Shell и Chevron.

Как сообщал УНИАН, в августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украина".

В конце января 2013 года министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявлял, что Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря.

В ноябре 2013 года в Минэнергоугля заявляли, что подписание Соглашения станет еще одним шагом на пути энергетической независимости Украины и добычи углеводородов в границах государства.

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Задолженность по зарплате в Украине выросла на 3%

Задолженность по заработной плате в Украине в ноябре 2013 года увеличилась на 30,4 млн грн, или на 3%, и снова превысила порог в 1 млрд грн, составив 1,019 млрд грн, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По информации ведомства, порядка 60% задолженности - это долги на экономически активных предприятиях, 36% - задолженность предприятий банкротов.

Наибольший объем задолженности, как и ранее, зафиксирован в промышленности - 481,6 млн грн (479,4 млн грн - в октябре)

В региональном разрезе лидерство по объему задолженности сохраняют Киевская область - 149 млн грн и Донецкая область - 141,5 млн грн. Наименьший задолженности в Черновицкой области - 103 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, в октябре Президент Виктор Янукович поставил задачу сократить задолженность по зарплате, независимо от формы собственности предприятия. В октябре объем задолженности по заработной плате составлял 989 млн грн.

УНИАН