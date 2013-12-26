Кабмин назначил дежурных министров на 1-7 января

Кабинет министров назначил дежурных министров на 1-7 января 2014 года с целью обеспечения решения неотложных вопросов в выходные и праздничные дни.

Соответствующее распоряжение № 1006 от 25 декабря размещено на сайте правительства.

1 января дежурным назначен министр инфраструктуры Владимир Козак, 2 января – министр образования и науки Дмитрий Табачник, 3 января – министр экологии и природных ресурсов Олег Проскуряков, 4 января – министр внутренних дел Виталий Захарченко, 6 января – министр обороны Павел Лебедев, 7 января – министр иностранных дел Леонид Кожара.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабмин принял постановление о переносе ряда выходных дней на период новогодних праздников 2014 года. Согласно постановлению, украинцы будут отдыхать с 1 до 7 января включительно, сообщила журналистам заместитель министра социальной политики Лидия Дроздова после заседания правительства.