Анонс на 27 декабря

* Состоится Конференция ЕвроМайданов, на которую приглашаются по 3 представителя от каждого регионального ЕвроМайдана. Задачи конференции: Утверждение даты и места проведения Первых Всеукраинских Сборов ЕвроМайданов. Создание оргкомитета, разработка регламента и повестки дня собрания. Обсуждение проблем и задач движения ЕвроМайданов. Инициаторы: общественные активисты - организаторы ЕвроМайданов Харькова, Донецка, Ужгорода, Кировограда, Запорожья, Львова, Тернополя, Херсона, Севастополя. Участие в конференции подтвердили представители 23 ЕвроМайданов.

* В рамках реализации Комплексного пилотного проекта по реформированию сферы предоставления административных услуг в городе Киеве состоится открытие 2-й очереди Центра предоставления административных услуг в Шевченковском районе города Киева, который дает возможность получить в одном месте административные услуги по принципу «единого окна».

* Пресс-конференция на тему: «2013: политические итоги и прогнозы». Организатор - фонд «Демократические инициативы имени Илька Кучерива». Участники: Ирина Бекешкина, директор фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», Андрей Быченко, директор социологической службы Центра имени Разумкова, Игорь Бураковский, председатель Правления и директор Института экономических исследований и политических консультаций, Алексей Гарань, научный директор Школы политической аналитики; Мария Золкина, аналитик Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива», Александр Сушко, научный директор Института Евро-Атлантического сотрудничества.

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