Председателем Госрезерва Украины назначили Владимира Жукова

Президент Украины Виктор Янукович назначил Вячеслава Коритко председателем Государственного агентства резерва Украины.

Соответствующий указ №705/2013 от 26 декабря размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом №706/2013 Янукович освободил от должности первого заместителя председателя Госрезерва Михаила Косиченко и назначил на его место Владимира Жукова. Также Президент указом №707/2013 назначил Сергея Варламова заместителем председателя Госрезерва.

Справка УНИАН. С 2011 года в Украине начало функционировать Государственное агентство резерва Украины, входящее в систему органов исполнительной власти и созданное для осуществления государственной политики в сфере государственного материального резерва.