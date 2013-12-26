ТОП-10 (26 декабря)

S&P улучшило прогноз по рейтингу Украины

Акционеры Украинской биржи в январе рассмотрят вопрос о ее присоединении к ПФТС

Янукович обещает принимать жесткие кадровые решения в следующем году

Средняя зарплата в ноябре снизилась на 15 грн

Азаров будет лично отвечать за реализацию межгосударственных контрактов

Вилкул: цены на газ будут снижаться для предприятий, а не для населения

Янукович: нужно последовательно снижать цену на газ с начала 2014 года

Азаров в ближайшее время назовет виновных в срыве подписания ассоциации с ЕС

Президент требует выдать бюджетникам зарплаты до конца года

Проект госбюджета на 2014 год является бюджетом долгов — депутат Татьяна Слюз

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S&P улучшило прогноз по рейтингу Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's улучшило прогноз по рейтингам Украины до стабильного с негативного и подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги в иностранной и национальной валюте Украины "B-/B", говорится в сообщении агентства.

«Стабильный прогноз отражает наше мнение о том, что 15 миллиардов долларов (около 8% ВВП в 2014 году) в прямое финансирование, которое Россия объявила 18 декабря 2013 года, обеспечит украинскому правительству внешнее финансирование необходимых в следующем году бюджетных программ», - говорится в сообщении агентства.

По мнению аналитиков Standard & Poor's, острота внешних и бюджетных проблем Украины существенно снизилась после объявления о получении финансовой помощи от России. «Поскольку Россия может ежеквартально пересматривать объем финансовой помощи, эта финансовая помощь будет зависеть от сохранения конструктивных дипломатических отношений между странами», - написали аналитики в отчете и отметили, что финансовая зависимость Украины от России повысится."Рейтинги поддерживаются относительно невысоким, хоть и растущим, уровнем госдолга и диверсифицированной экономикой", - говорится в релизе S&P.

Негативное рейтинговое действие возможно в случае, если в ближайший год финансовая помощь Украине от России будет предоставлена в недостаточном объеме или если политические волнения в стране усилятся. Рейтинги могут быть повышены в случае проведения экономических реформ, которые могли бы понизить внешний и бюджетный дефициты, говорится в сообщении агентства.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 доллара за тысячу кубометров, а также о покупке Россией евробондов Украины на 15 миллиардов долларов.

1 ноября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной и национальной валюте до уровня «B-» с «В» и одновременно подтвердило краткосрочный рейтинг на уровне «В». Прогнозы по рейтингам - негативные.

Вслед за проведением крупнейшей в истории Украины массовой акции гражданского протеста 1 декабря резко выросла доходность украинских евробондов со сроком погашения в июне 2014 года - до более чем 19% с 7,95%. Кроме того, стало известно о резкой волне распродажи украинских евробондов на рынке заимствований.

В частности, один из крупнейших инвестиционных фондов США Franklin Templeton, оперирующий пенсионными активами и государственными долговыми бумагами разных стран и выкупивший в августе текущего года пятую часть прямого внешнего долга Украины, осуществил еще одну сделку по покупке украинских государственных евробондов на сумму свыше 1,4 млрд долл., увеличив, таким образом, объем выкупленного долга до 6 млрд долл.

5 декабря Standard & Poor’s сообщило, что может ухудшить кредитный рейтинг Украины с «В-» в случае сохранения напряженности и эскалации насилия в стране.

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Акционеры Украинской биржи в январе рассмотрят вопрос о ее присоединении к ПФТС

Акционеры Украинской биржи на своем внеочередном собрании 21 января рассмотрят дополнительный вопрос о присоединении биржи к фондовой бирже ПФТС, сообщили УНИАН на бирже.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров была дополнена вопросом «Об утверждении плана мероприятий по присоединению ПАО "Украинская биржа" к ПАО "Фондовая Биржа ПФТС".

Как сообщал УНИАН, переговоры об объединении Украинской биржи и ПФТС ведутся уже на протяжении нескольких лет после объединения их акционеров - российских ММВБ и РТС.

Ранее также появилась информация о том, что Московская биржа может ликвидировать Украинскую биржу, акционером которой она является, в случае отказа других акционеров от предложения по продаже Московской бирже их акций.

На сегодня созданная в ходе объединения ММВБ и РТС Московская биржа владеет 43% в Украинской бирже и контрольным пакетом в фондовой бирже ПФТС.

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Янукович обещает принимать жесткие кадровые решения в следующем году

Президент Украины Виктор Янукович обещает принимать жесткие кадровые решения в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на заседании Совета регионов.

"В будущем году мы будем принимать жесткие решения, в том числе, как я повторяю, и кадровые", - подчеркнул Президент.

Напомним, Кабинет министров 21 ноября решил прекратить работу над подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Запланированное на конец ноября подписание соглашения на саммите в Вильнюсе не состоялось, что вызвало акции протеста по всей стране.

13 декабря Янукович заявил, что соглашение с ЕС было подготовлено с нарушением национальных интересов, поэтому ответственные за его разработку будут отстранены или вообще уволены.

Также Янукович обещает усилить ответственность должностных лиц за коррупционные деяния.

"Одним словом, нужно объявить решительную войну коррупции. Мы сразу после нового года будем собираться отдельно по этому вопросу, и будем ставить его, как говорят, ребром", - сказал Президент.

Он пообещал создать горячую линию для граждан и предпринимателей.

"И кто попадется, как говорят, под эти ножницы, я им не завидую”, - сказал Президент.

При этом он отметил, что, в первую очередь это касается правоохранительных и контролирующих органов.

В ходе своего выступления о борьбе с коррупцией, В.Янукович остановился и сказал: "Я вижу у некоторых здесь какие-то улыбки, чтобы они, как говорится, у вас не были последними".

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Средняя зарплата в ноябре снизилась на 15 грн

Средняя заработная плата штатного работника в Украине в ноябре сократилась по сравнению с показателем октября на 15 грн и составила 3268 грн, сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, средний размер зарплаты в промышленности оказался выше среднего по стране и составил 3759 грн (3836 грн в октябре). Наибольший уровень зарплат, как и прежде, зафиксирован в авиатранспорте – 9678 грн (10 222 грн в октябре) и финансово-страховой деятельности – 6259 грн (6240 грн в октябре). Самый низкий уровень зарплат - в сфере почтовой связи и курьерской деятельности – 1991 грн (1973 грн в октябре).

Зарплаты выше среднего уровня также зафиксированы в сфере транспорта – 3538 грн (4127 грн в октябре), информации и телекоммуникаций – 4714 грн (4515 грн в октябре), научно-технической деятельности – 4562 грн (4477 в октябре) и госуправлении - 3950 грн (3705 грн в октябре). Средняя зарплата врачей и учителей традиционно оказалась ниже среднего – 2357 грн (2334 грн в октябре) и 2601 (2616 грн в октябре) соответственно.

Как сообщал УНИАН, задолженность по заработной плате в Украине в ноябре 2013 года увеличилась на 30,4 млн грн, или на 3%, и снова превысила порог в 1 млрд грн, составив 1,019 млрд грн.

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Азаров будет лично отвечать за реализацию межгосударственных контрактов

Президент Украины Виктор Янукович возложил персональную ответственность на премьер-министра Украины Николая Азарова за реализацию межгосударственных контрактов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сообщил на заседании Совета регионов.

Он рассказал о большом количестве межгосударственных соглашений, которые были заключены с Китаем и Россией.

"Хочу подчеркнуть главное: эффективное использование новых контрактов и программ кооперации с целью глубокой модернизации производства и формирования конкурентоспособной продукции мирового уровня - является принципиальным требованием", - сказал Президент.

Он подчеркнул персональную ответственность за реализацию тех или других контрактов. "Любой срыв, любая отсрочка выполнения этих проектов - будете нести персональную ответственность. Я терпеть то, что было в предыдущие годы, не собираюсь. Николай Янович (Азаров), хочу вас лично предупредить - под каждым контрактом должна стоять фамилия ответственного, и день в день они должны выполняться", - подчеркнул Президент.

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Вилкул: цены на газ будут снижаться для предприятий, а не для населения

В следующем году цены на газ будут снижаться для предприятий бюджетной сферы и промышленности, а не для населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал вице-премьер-министр Александр Вилкул на брифинге для прессы, комментируя соответствующее заявление Президента Украины на заседании Совета регионов.

Вилкул отметил, что будет постепенное снижение цены на газ для предприятий бюджетной сферы, где ранее были тарифы «с большой ценой».

По его словам, сейчас регулятор (НКРЭ) будет производить соответствующие перерасчеты на тепло и горячую воду.

«Соответственно, останется дополнительный ресурс в регионах — в селе, в городе, области, который тоже можно будет использовать для программ социально-экономического развития», - отметил Вилкул.

Он еще раз уточнил, что речь не идет о снижении цены для населения.

«У нас на сегодняшний день цена для теплокоммунэнерго — то, что идет на отопление населения – идет из расчета 1 тыс. 309 грн и дотируется государством», - пояснил вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович на заседании Совета регионов 26 декабря заявил о необходимости уменьшения цены на газ для потребителей с начала следующего года.

25 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы» заявил, что цена газа для промышленных предприятий Украины в 2014 году будет снижаться ежеквартально и концу года составит около 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

17 декабря на заседании Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

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Янукович: нужно последовательно снижать цену на газ с начала 2014 года

Президент Украины Виктор Янукович заявляет о необходимости уменьшения цены на газ для потребителей с начала следующего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Янукович сказал на заседании Совета регионов.

Он обратился к премьер-министру Украины Николаю Азарову с просьбой вместе с Национальной комиссией, которая осуществляет регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), принять решение о последовательном сокращении цены на газ для отечественных потребителей.

"С 1 января чтобы уже наши производители и наши потребители это почувствовали из месяца в месяц", - сказал Президент.

Как отметил Янукович, он понимает, что в подземных хранилищах находится газ по старой, завышенной цене, который нужно также реализовать, но работу по удешевлению газа для потребителей нужно проводить.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

25 декабря премьер-министр Украины Николай Азаров заявил во время телемоста «Украинская промышленность: реалии и перспективы», что цена газа для промышленных предприятий Украины в 2014 году будет снижаться ежеквартально и концу года составит около 268,5 долл. за 1 тыс. куб. м.

Азаров пояснил, что цена на газ для промышленников не может быть снижена одномоментно, поскольку в подземных хранилищах (ПХГ) накоплен значительный объем газа, который закупался по прежней цене.

25 декабря министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, что в украинских подземных хранилищах накоплено 16,5 млрд кубометров газа. При этом он отметил, что половина объема – 8 млрд кубометров – принадлежит НАК «Нафтогаз Украины». Топливо покупалось по цене 400 долларов за тысячу кубометров.

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Азаров в ближайшее время назовет виновных в срыве подписания ассоциации с ЕС

В ближайшее время премьер-министр Украины Николай Азаров внесет предложения по освобождению от должностей чиновников, виновных в срыве подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул.

Он напомнил, что соответствующее поручение Азаров получил от Президента Виктора Януковича.

"Азаров внесет такие предложения в ближайшее время", - сказал Вилкул, говоря о возможных кадровых ротациях в правительстве.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 21 ноября решил прекратить работу над подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Запланированное на конец ноября подписание соглашения на саммите в Вильнюсе не состоялось, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

13 декабря Янукович заявил, что соглашение с ЕС было подготовлено с нарушением национальных интересов, поэтому ответственные за его разработку будут отстранены или вообще уволены.

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Президент требует выдать бюджетникам зарплаты до конца года

Президент Украины Виктор Янукович требует от правительства до конца года решить проблему задолженности по зарплатам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал во время заседания Совета регионов.

«Актуальны окончательная ликвидация задолженности по выплате заработной платы, погашение задолженности по единому социальному взносу. Текущее состояние дел в этой сфере категорически не может удовлетворить. Ведь треть долга экономически активных субъектов приходится на подконтрольные органам власти государственные и коммунальные предприятия», - подчеркнул Янукович.

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По его словам, правительство ответственно за решение вопроса с задержками Государственным казначейством платежей по страховым выплатам из фондов социального страхования.

Глава государства также поддержал принятие Стратегии содействия развитию социальной ответственности бизнеса и Плана первоочередных мер по ее реализации.

«Социальная ответственность бизнеса может и должна стать движущей силой социальных инноваций, создания рабочих мест, повышения доверия граждан к власти», - подчеркнул Янукович.

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Проект госбюджета на 2014 год является бюджетом долгов — депутат Татьяна Слюз

Проект государственного бюджета на 2014 год, представленный на рассмотрение Верховной Рады 19 декабря, является бюджетом долговой политики, не предусматривающим развития экономики и повышения социальных стандартов, заявила народный депутат Украины, член бюджетного комитета, экс-глава Госказначейства Украины Татьяна Слюз в интервью УНИАН.

«Бюджет следующего года нельзя назвать ни бюджетом развития, ни социальным. Это бюджет долговой политики... Планов по реформированию экономики нет», - сказала она.

В качестве иллюстрации Слюз привела бюджетные программы по космической отрасли, Нацагентству по проведению Евро-2012 и «Укравтодору». По ее словам, проект госбюджета по этим ведомствам предусматривает рост расходов только на обслуживание долгов. «В отношении космической отрасли сумма программ увеличена, но на самом деле рост произошел за счет запланированного погашения долговых обязательств... Аналогичная ситуация с Нацагентством по проведению Евро-2012 - рост за счет запланированного погашения обязательств по кредитам правительства... По «Укравтодору» рост выделяемых средств за счет долговых обязательств запланирован на 1,2 млрд грн, в то время как затраты на строительство и содержание дорог общего пользования по сравнению с прошлым годом сокращены на 1,9 млрд грн», - добавила она.

Также депутат отметила сокращение господдержки угольной отрасли и регионального развития. «У Минэнергоугля была программа по реструктуризации угольной и торфодобывающей промышленности, она сокращена на 300 млн грн - до 900 млн грн. Исчезла бюджетная программа господдержки строительства угле- и торфодобывающих предприятий и их технического переоснащения на 364 млн грн», - сказала она. По словам Слюз, программы Министерства регионального развития сокращены на 1,7 млрд грн за счет расходов на строительство и ремонт систем водоснабжения, а также расходов на покрытие задолженности от разницы в тарифах на тепловую энергию.

В то же время, депутат отметила сокращение ряда социальных программ. «Сокращены расходы бюджетной программы социальной, трудовой и профессиональной реабилитации инвалидов на 300 млн грн... Программы Минюста по возмещению ущерба по судебным решениям - в 2 раза меньше... Программа по выполнению решений судов, в том числе относительно чернобыльцев и афганцев, - в 2 раза меньше... На обеспечение исполнения решений зарубежных органов юрисдикции расходы также снижены - на треть... Сокращено финансирование программы Министерства здравоохранения относительно развития службы экстренной медицинской помощи - в 2 раза», - добавила Слюз.

Как сообщал УНИАН, Кабмин 19 декабря представил на рассмотрение Верховной Рады законопроект о госбюджете Украины на 2014 год, согласно которому прогнозируется инфляция на уровне 4,3%, рост ВВП на 3%, дефицит на уровне 59,5 млрд грн и госдолг на уровне 35% от ВВП.

Верховная Рада Украины приняла постановление “Об особенностях процедуры рассмотрения и принятия проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2014 год”, согласно которому рассмотрение проекта закона с предложениями бюджетного комитета ВР и принятие его в целом запланировано на 16 января 2014 года.

В то же время, 23 декабря Президент Виктор Янукович провел совещание с премьер-министром Николаем Азаровым и председателем Верховной Рады Владимиром Рыбаком по вопросу принятия госбюджета на 2014 год и выполнения социальных обязательств в рамках бюджета 2013 года. Янукович подчеркнул важность скорейшего принятия государственного бюджета на 2014 год и высказался за целесообразность продолжить парламентскую сессию и на этой неделе «не отдыхать, а работать».

Бюджетный комитет Верховной Рады решил провести свое заседание 25 декабря без рассмотрения проекта госбюджета 2014 года.

Как заявил премьер-министр Николай Азаров на заседании правительства 25 декабря, Украина вынуждена начинать новый бюджетный год без принятого Закона Украины “О Государственном бюджете на 2014 год».