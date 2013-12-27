Итоги-2013: Россия добилась побед на Ближнем Востоке и в Украине - российские СМИ

"Ведомости" подвели итог политической "карьеры" России в 2013 году.

Как пишет издание, продолжавшееся весь год дипломатическое противостояние России с Западом формализовалось на саммите «двадцатки» в Петербурге в сентябре. Главным пунктом разногласий стало отношение к планам США начать военную операцию против режима Башара Асада. Барак Обама отменил двустороннюю встречу с Владимиром Путиным из-за общего ухудшения в отношениях двух стран и предоставления Москвой временного убежища Эдварду Сноудену, разоблачающему секреты американских спецслужб. К привычным разногласиям с Евросоюзом (визы, энергетический пакет, пошлины) добавились претензии по ВТО, антигейскому закону, «болотному делу», нарушению прав человека.

Но именно Россия добилась решения по Сирии, которое устроило всех, в том числе вынужденного настаивать на военной операции Обаму. Итог: начавшееся разоружение Сирии, признание российских заслуг всеми переговорщиками, аплодисменты президенту от участников Валдайского клуба.

Через два месяца достигнута другая важная договоренность: Иран замораживает на полгода ядерную программу и подчиняется МАГАТЭ, а страны Запада постепенно снимают санкции. Именно такой подход всегда предлагал Путин, комментировал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Однако противостояние России и Запада не ушло и в ноябре проявилось на примере Украины. США и Евросоюз выступили на стороне майдана, на который украинцы вышли после решения правительства остановить переговоры об ассоциации с ЕС. Путин, заявляя о невмешательстве во внутренние дела и братской любви, в декабре понизил почти вдвое цену на газ для Киева и пообещал кредит на 15 млрд долл. Спас страну от дефолта, отреагировал украинский премьер Николай Азаров. Украина постепенно начнет присоединяться к отдельным положениям Таможенного союза, обещают ее представители.

В декабре же стало известно, на каких условиях входит в Таможенный союз Армения, до сентября стремившаяся в ЕС: отмена пошлин на ввоз российских газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов. В течение года стратегические отношения и военная помощь были подтверждены с Таджикистаном, под конец года Путин пообещал кредит в 2 млрд долл. Белоруссии.

Подводя итог года в эфире Russia Today, Лавров указал, что прорывными соглашения по Ирану и Сирии называть рано, их еще предстоит выполнить. Украинское руководство на словах, а граждане на майдане продолжают декларировать приверженность европейской интеграции. Не нуждающийся в кредитах Казахстан заявляет особый подход к Евразийскому союзу. Переговоры с ЕС по визам вновь откладываются на годы. А сами россияне, как показал опрос «Левада-центра», против помощи Украине: они не готовы оплачивать имиджевые победы дипломата Путина.

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