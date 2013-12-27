В 2014 году Украина не подпишет Соглашение с ЕС и вряд ли вступит в Таможенный союз – эксперты

В 2014 году не будет подписано Соглашение об ассоциации Украины с Европейским Союзом, но и вступление ее в Таможенный союз маловероятно.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказали эксперты в ходе опроса, который презентовала сегодня на пресс-конференции аналитик фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива Мария Золкина.

Она отметила, что эксперты не верят в полноценное определение Украины с интеграционным вектором: лишь двое экспертов считают, что в 2014 году будет подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, но и полноценное вступление в Таможенный союз ни один из экспертов не считает возможным.

Мнения экспертов по прогнозам относительно внешней политики в 2014 году разделились между такими тремя возможными тенденциями: 1) евроинтеграция формально остается приоритетом внешней политики, но де-факто никакого прогресса в евроинтеграционном направлении не будет; 2) Украина будет пытаться маневрировать между ЕС и Таможенным союзом, оставляя евроинтеграцию формальным приоритетом; 3) Украина будет пытаться найти формат частичной интеграции в ТС, декларируя курс на евроинтеграцию.

Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива 19-25 декабря 2013 года провел экспертный опрос «2013-й год в оценках экспертов». Целью опроса было выяснить мнения экспертов об основных итогах 2013 года для Украины и прогнозах на следующий год. Всего было опрошено 45 экспертов. Опрос был проведен в рамках проекта «Общественный социологический консорциум» при финансовой поддержке Международного фонда «Возрождение» и программ МАТРА Королевства Нидерланды, а также Национального фонда поддержки демократии США.

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