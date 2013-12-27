Анонс на 30 декабря

* Состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра; Владимир Демчук, зам.начальника Управления начальник отдела Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС Украины.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Соответствует ли жизнь украинцев европейским стандартам? (Последствия и перспективы бюджетной политики)». В ходе пресс-конференции будет поднят вопрос задолженности по заработной плате, социальным выплатам; реальной и скрытой безработицы, а также будут проанализированы проект бюджета-2014, а именно: каких угроз следует ожидать с его принятием. Участники: Михаил Волынец, председатель Конфедерации независимых профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Украины, Юрий Луканов , председатель Независимого медиа-профсоюза Украины, народный депутат Украины Андрей Павловский; народный депутат Украины Лилия Гриневич; народный депутат Украины Сергей Каплин (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

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