Президент назначил двух заместителей министра экономразвития и торговли

Президент Украины Виктор Янукович назначил Вадима Коломийца и Олега Киселева заместителями министра экономического развития и торговли Украины.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

На сегодняшний день министр экономразвития имеет одного заместителя – первого замминистра Анатолия Максюту.

Напомним, что Вадим Коломиец до апреля 2009 года был членом Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг – директором департамента страхового надзора. На то время комиссию возглавлял нынешний представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов.

8 апреля 2009 г. распоряжением Кабмина он был уволен с этой должности «за недобросовестное исполнение своих обязанностей».

Олега Киселева назначили заместителем министра экономического развития и торговли Украины - руководителем аппарата.