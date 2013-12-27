ТОП-10 (27 декабря)

Госдолг Украины в ноябре снизился до 68,7 млрд долл.

Кабмин удвоил объем выпуска векселей для покрытия разницы в тарифах ТКЭ

Украина продлила стандарт топлива Евро-3 до конца 2015 года

S&P улучшило прогноз по рейтингам Киева, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма

В Миндоходов определили, кто должен будет обязательно декларировать доходы

Азаров рассказал подробности российского кредита

Премьер пугает падением курса гривни в полтора-два раза из-за требований МВФ

S&P присвоило рейтинг «В-» выкупленным Россией украинским евробондам

Янукович подписал закон об увеличении госдолга для выпуска евробондов на 3 млрд долл.

Азаров обещает регионам выплатить зарплаты, пенсии и соцвыплаты до 30 декабря

***

Госдолг Украины в ноябре снизился до 68,7 млрд долл.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за ноябрь 2013 года снизилась на 94 млн долл. или на 0,14% - до 68,743 млрд долл. (549,463 млрд грн), сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, за январь-ноябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,248 млрд долл. или на 6,59%.

Внешний долг правительства (прямой и гарантированный) в ноябре текущего года снизился на 1,175 млрд долл. или 3,24% - до 35,059 млрд долл., в то время как внутренний (прямой и гарантированный) — вырос на 1,081 млрд долл. или 3,32% - до 33,684 млрд долл.

Прямой госдолг Украины в ноябре вырос на 380 млн долл. или 0,67% - до 56,718 млрд долл., при этом внешний госдолг снизился на 371 млн долл. или 1,41% - до 25,936 млрд долл., внутренний — вырос на 752 млн долл. или 2,50% - до 30,782 млрд долл.

Сумма гарантированного государством долга Украины в ноябре сократилась на 474 млн долл. или на 3,79% - до 12,025 млрд долл., в том числе гарантированный внешний долг составил 9,123 млрд долл., гарантированный внутренний долг — 2,902 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за октябрь 2013 года снизилась на 223 млн долл., или на 0,32%, - до 68,837 млрд долл. (550,215 млрд грн), за январь-октябрь т.г. сумма государственного и гарантированного государством долга Украины выросла на 4,342 млрд долл., или на 6,73%.

В 2012 году государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 8,9% и на 31 декабря 2012 года составлял 515,51 млрд грн, или 64,495 млрд долл.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила этот предельный уровень на 19,396 млрд грн.

По оценкам экспертов, в 2014 году Украине потребуется 17,4 млрд долл. на выплаты по внешним обязательствам.

***

Кабмин удвоил объем выпуска векселей для покрытия разницы в тарифах ТКЭ

Кабинет министров Украины увеличил объем выпуска векселей для покрытия задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию на 3,878 млрд грн.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении №934 от 18 декабря.

Как отмечается в документе, правительство утвердило дополнительный объем выпуска векселей для погашения задолженности, образовавшейся в текущем году по состоянию на 1 октября 2013, предприятий теплокоммунэнерго.

Кроме того, Кабмин поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства срочно утвердить формы договора о проведении расчетов между предприятиями теплоснабжения и поставщиками природного газа для погашения задолженности за использованный природный газ с использованием векселей.

Как ранее сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины ограничил объем выпуска векселей для покрытия задолженности по разнице в тарифах на тепловую энергию, которые сформировались по состоянию на 1 января 2013 года, суммой в 2,85 млрд грн.

4 июля 2013 года Верховная Рада разрешила структурировать бюджетную задолженность векселями.

7 августа 2013 года Президент Украины подписал Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины в части усовершенствования процедуры оборота финансовых векселей.

Денежные расчеты по векселям и контроль за ними будет обеспечивать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках НБУ. При неисполнении банком-векселедателем обязательства по финансовому векселю Нацбанк в установленном порядке будет списывать необходимые средства с его корреспондентского счета и перечислять Расчетному центру.

***

Украина продлила стандарт топлива Евро-3 до конца 2015 года

Кабинет министров Украины продлил действие стандарта качества автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующего требованию Евро-3, до конца 2015 года.

Соответствующее решение закреплено в правительственном постановлении от №927 1 августа 2013 года, опубликованного на официальном сайте Кабмина 27 декабря.

Также данным постановлением Кабмин утвердил конечный срок ввода в обращение топлива стандарта Евро-4 – до 31 декабря 2017 года, а Евро-5 – неограниченный, но с условием, что с 2017 года запрещается использование добавок (присадок) к бензинам с концентрацией марганца больше 6 мг на куб. дм.

Согласно документу, данные технические регламенты набирают силу через шесть месяцев со дня публикации.

Читайте также: Автомобили ЗАЗ получили сертификат соответствия Евро-4

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в середине марта 2013 г. поручил правительству до конца марта 2013 года утвердить технический регламент относительно требований к автомобильному топливу и определить конечный срок перехода на стандарты Евро-4 и выше.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности предлагало разрешить использование автомобильных бензинов и дизельного топлива стандарта Евро-3 до 31 декабря 2016 года и Евро-4 до 31 декабря 2020 года.

Украина неоднократно откладывала полный переход на стандарты качества топлива Евро-4 и Евро-5.

На сегодняшний день в Украине действуют два стандарта качества нефтепродуктов: ДСТУ 4063-2001 (аналог Евро-2) и ДСТУ 4839-2007 (отвечает Евро-4, -5). В 2007 году был принят график перехода на новые стандарты качества с параллельным отказом от ДСТУ 4063-2001 с 1 января 2011 года.

***

S&P улучшило прогноз по рейтингам Киева, Ивано-Франковска, Днепропетровска и Крыма

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services повысило прогноз по кредитным рейтингам Киева, Ивано-Франковска, Днепропетровска и АР Крым до «стабильного» с «негативного» вслед за аналогичным рейтинговым действием по отношению к Украине, говорится в сообщении агентства.

Долгосрочный кредитный рейтинг городов и Крыма подтвержден на уровне «В-».

«Пересмотр прогноза обусловлен аналогичным рейтинговым действием в отношении суверенных рейтингов Украины», - сказано в сообщении S&P.

При этом в S&P отметили, что долгосрочный кредитный рейтинг городов и АР Крым ограничен уровнем суверенных кредитных рейтингов Украины по обязательствам в иностранной валюте.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного», что обусловлено финансовой поддержкой со стороны России. В агентстве отметили, что стабильный прогноз отражает мнение S&P о том, что 15 млрд долларов (около 8% ВВП в 2014 году), о которых Россия объявила 18 декабря 2013 года, обеспечит украинскому правительству внешнее финансирование необходимых в следующем году бюджетных программ.

***

В Миндоходов определили, кто должен будет обязательно декларировать доходы

Министерство доходов и сборов Украины, в рамках обсуждения концепции реформы декларирования доходов граждан, предложило установить порог дохода (или кредитного обязательства), обязательного к декларированию, в размере не менее 120 минимальных заработных плат в год – порядка 156 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Миндоходов со ссылкой на директора департамента налогообложения физлиц Вячеслава Бусарева.

«Это (декларирование - УНИАН) будет не раньше 2016 года. Мы подготовили концепцию декларирования, ее вынесут на обсуждение общественности, а также всех министерств. После того, как мы получим все дополнения, то доработаем законопроект и подадим в Раду», - цитирует пресс-служба Бусарева.

Как отмечается, декларации также придется подавать тем, кто владеет имуществом стоимостью 1 200 минимальных зарплат - 1,56 млн грн.

В то же время цифры не являются окончательными и могут быть увеличены в ходе общественного обсуждения концепции. Кроме того, обсуждению подлежит перечень категорий граждан, для которых декларирование будет необязательным, а также перечень декларируемого имущества.

В пресс-службе Миндоходов отметили, что в основу концепции реформ положен лучший опыт декларирования доходов и администрирования налога на доходы физлиц. «Вместе с нашими партнерами – аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers – мы изучили принципы декларирования, используемые в ведущих странах мира – в частности, США, Канаде, Германии, Франции, Швеции, Финляндии, Дании, Италии, Австралии, Новой Зеландии и Сингапуре», - сообщили в пресс-службе.

В этой связи в Миндоходов призвали экспертное сообщество и общественность активнее вовлекаться в обсуждение концепции с целью избрать наиболее оптимальную модель декларирования доходов для Украины.

«Министерство бескомпромиссно только в одном: реформа нужна украинскому обществу. Украинцы уже доказали свою гражданскую зрелость и готовность жить по европейским стандартам. Мы должны внедрять такие стандарты во всех аспектах жизни, включая налоговые отношения между гражданином и государством», - подчеркнули в Миндоходов, добавив, что реформа декларирования необходима также с точки зрения борьбы с теневым сектором экономики, коррупцией и предоставления компенсаторов для постепенного снижения налога на доходы физлиц и единого социального взноса.

Как сообщал УНИАН, введение в Украине всеобщего декларирования обсуждается с осени 2012 года, когда Государственная налоговая служба, которая вошла в состав Министерства доходов и сборов, заявила о готовности к введению всеобщего декларирования доходов.

Вместе с тем, министр доходов и сборов Александр Клименко обращал внимание, что практика всеобщего декларирования доходов может быть введена в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. В январе 2013 года Клименко заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с привлечением экспертов и общественности, несмотря на то, что сама по себе данная инициатива является современной и отвечает общеевропейским тенденциям.

В октябре Клименко заявлял, что введение обязательного всеобщего декларирования позволит привлечь в бюджет порядка 20-25 млрд грн дополнительных доходов.

***

Азаров рассказал подробности российского кредита

Досрочный возврат средств от выкупа Россией украинских евробондов не предусмотрен двусторонними договоренностями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

Читайте также:

РФ может в любой момент отказаться от покупки евробондов Украины - эксперт

Россия всегда сможет потребовать от Украины вернуть 15 млрд долл. – вице-премьер РФ Шувалов

«Те условия, на которых мы подписали кредит, не предусматривают никаких досрочных возвратов и погашений... Не будет этого», - заявил Азаров.

Он также сказал, что российские чиновники были против выделения Украине кредита в размере 15 млрд долларов.

«На недавней встрече с Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным он сказал: все наши, мои советники, имеются в виду министры, кроме председателя правительства, были против предоставления Украине кредита. Если бы я был на их месте, из финансовых соображений я бы тоже, наверное, был против», - сказал Азаров.

Премьер сообщил, что первый транш кредита России в размере 3 млрд долл. Украина направит на социальные выплаты.

«Первый транш нам пришлось использовать, чтобы закрыть все социальные выплаты, по заработной плате у нас были определенные проблемы в конце года», - сказал Азаров.

По его словам, в дальнейшем Украина использует кредит России на модернизацию украинской промышленности и адаптацию ее к европейским стандартам.

«Под прикрытием этого валютного резерва мы должны запустить программу модернизации экономики. Есть конкретные проекты модернизации… Предприятия стоят под жесткой необходимостью модернизации. Вы хотите конкурировать в ЕС? Осуществляйте модернизацию. На это нужны кредитные ресурсы», - заявил Азаров.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

19 декабря Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса в объеме 15 млрд долл. в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%.

Украина получила первый транш в размере 3 млрд долл. в рамках предоставляемого Россией кредита на сумму 15 млрд долл. 24 декабря. По словам премьер-министра Украины Николая Азарова, эти средства правительство направит на социальные выплаты. А затем он заявил, что средстава пойдут на модернизацию экономики.

***

Премьер пугает падением курса гривни в полтора-два раза из-за требований МВФ

Требование Международного валютного фонда глубокой девальвации гривни приведет к падению ее курса в полтора-два раза.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в эфире программы «Экзамен для власти» на Первом национальном телеканале.

«На Майдане умалчивают о самом главном. Вот если бы людям, которые стоят на Майдане, задали главный вопрос: а вы согласны, что подписание Соглашения (об ассоциации с ЕС - УНИАН) будет эквивалентно повышению тарифов на ЖКУ, согласны ли вы, что цены на продукты питания значительно вырастут. На импортные товары (цены) поднимутся в два раза, потому что одним из условий предоставления Международным валютным фондом кредита является глубокая девальвация национальной валюты, например. А что означает это? Что доллар будет стоить не 8 грн, а, по крайней мере, в полтора-два раза выше», - сказал Азаров.

Премьер подчеркнул, что это означает, что подорожает весь импорт, «а если подорожает весь импорт, подорожают все продукты питания».

Как сообщал УНИАН, в начале декабря министр доходов и сборов Украины Александр Клименко заявил, что «на сегодняшний день в Украине нет экономических оснований для снижения курса гривни».

20 декабря в прямом эфире программы Шустер Live на телеканале Интер премьер-министр Украины Николай Азаров не исключил банкротство Украины, если бы она подписала Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в Вильнюсе и пошла на выполнение условий Международного валютного фонда.

21 ноября правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

***

S&P присвоило рейтинг «В-» выкупленным Россией украинским евробондам

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Ratings Services присвоило украинским суверенным евробондам на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году, выкупленным Фондом национального благосостояния России 24 декабря, рейтинг «В-».

Об этом говорится на официальном сайте S&P.

Читайте также: Азаров рассказал подробности российского кредита

Как сообщал УНИАН, Украина 20 декабря 2013 года выпустила еврооблигации на 3 млрд долл. со сроком погашения в 2015 году и ставкой купона 5%. Выпуск бумаг был осуществлен в рамках выполнения договоренностей между Украиной и Россией о предоставлении нашей стране займа в объеме 15 млрд долл. в обмен на государственные долговые бумаги.

26 декабря S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Украины на уровне «В-», повысив одновременно прогноз до «стабильного» с «негативного», что обусловлено финансовой поддержкой со стороны России.

***

Янукович подписал закон об увеличении госдолга для выпуска евробондов на 3 млрд долл.

Президент Украины Виктор Янукович подписал изменения к закону о государственном бюджете, что даст возможности выпустить государственные облигации внешнего займа в объеме 3 млрд долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Законом предлагается увеличить государственные заимствования на 19,3 млрд грн с соответствующим увеличением дефицита государственного бюджета и предельного объема государственного долга на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, во время принятия Верховной Радой 19 декабря данного закона председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Евгений Геллер отметил, что данный закон необходим для обеспечения выпуска ОВГЗ.

19 декабря Кабинет министров Украины в рамках выполнения соглашений с Российской Федерацией о предоставлении Украине финансового ресурса объемом 15 млрд долларов в обмен на украинские суверенные евробонды одобрил выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на общую сумму 3 млрд долларов и ставкой доходности 5%. Процентный доход по облигациям будет выплачиваться ежегодно 20 июня и 20 декабря, начиная с 20 июня 2014 года.

Погашение и обслуживание облигаций осуществляется за счет средств, предусмотренных законом о государственном бюджете на соответствующий год для погашения и обслуживания государственного долга. Условия размещения облигаций обусловливаются в проспекте эмиссии.

17 декабря в Москве после заседания Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина было объявлено о ряде договоренностей, в частности, о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 дол. за тысячу кубометров, а также о приобретении Россией евробондов Украины на 15 млрд долларов.

Путин уточнил, что правительство России приняло решение разместить в ценных бумагах украинского правительства часть своих резервов из Фонда национального благосостояния в объеме 15 млрд долларов.

В то же время опрошенные УНИАН эксперты утверждают, что соглашение о предоставлении Украине правительством Российской Федерации 15 млрд долларов в обмен на государственные долговые бумаги влечет за собой рост государственного долга Украины и концентрацию его значительной части в руках одного кредитора – России, что, в свою очередь, ставит под угрозу национальную безопасность.

***

Азаров обещает регионам выплатить зарплаты, пенсии и соцвыплаты до 30 декабря

Премьер-министр Украины Николай Азаров заявляет, что на этой неделе в регионы были направлены большие суммы на выплату зарплат, пенсий, стипендий, социальных выплат, чтобы закрыть проблемы в данном направлении до 30 декабря.

Об этом он написал на своей странице в Facebook в ходе общения с пользователями.

«В конце этой недели нам удалось сконцентрировать и направить в регионы большие суммы по выплате заработных плат, пенсий, стипендий, социальных выплат. Ставится задача - к 30-му числу закрыть все проблемы, существующие в этом направлении», - отметил премьер.

Азаров призвал сообщать правительству о фактах невыполнения этих обязательств.

«То есть мы должны знать о том, где будут случаться отдельные факты невыплат. Чтобы мы могли до 30 числа их поправить. Мы также должны сконцентрировать большой объем денег для того, чтобы с 1 января, с первых дней нового года выплачивать пенсии, в то время как практически большая часть страны будут на новогодних каникулах. Так что я надеюсь, что наши пенсионеры также не будут иметь проблем в новом году», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович потребовал от правительства до конца года решить проблему задолженности по зарплатам.