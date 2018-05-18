Баланс недели: Азаров «троллит» МВФ, Кабмин «проест» первые российские доллары, президент ждет «новаторов» и грозит отставками

Украина заканчивает год с нулевым ростом экономики, низкой, но не стимулирующей спрос инфляцией и растущими долгами по заработной плате, которые вновь превысили отметку в 1 млрд грн. В то же время власти активизировались, разъясняя причины срыва подписания соглашения с ЕС. И все это происходит на фоне усугубляющегося гражданско-политического противостояния, очередную волну которого обусловил ряд нападений на журналистов и гражданских активистов по всей стране.

Впрочем, пока в стране идет расследование резонансных происшествий правительство предлагает обратить внимание на другие вещи. Например, на привлечение 3 млрд долл. российского займа в обмен на двухлетние государственные долговые бумаги, выпущенные с 5% купоном. Дескать, теперь в стране есть финансовый люфт. И международное рейтинговое агентство Standard&Poor’s его уже оценило: не успели деньги зайти в госказну, как прогнозы по кредитным рейтингам Украины сразу повысили до «стабильного» с «негативного».

Однако, украинские власти предпочли умолчать о том, что по итогам выкупа украинских еврободов Минфин России вполне официально заявил о возможности пересмотра объема дальнейшей покупки бумаг: вместо 15 млрд долл Украина по факту может получить только 9 мдрд, из которых 3 млрд долл. уже перечислены.

Но дальше - больше. Отвлекая внимание от роста зарплатного долга (на минувшей неделе Госстат сообщил, что объем долгов вернулся на сентябрьский уровень и превысил 1 млрд грн) и «нулевого» роста ВВП по итогам 2013 года (и это глава правительства Николай Азаров не смог на минувшей неделе не признать), премьер в очередной раз напал на МВФ, заявив будто Фонд в качестве реформ требует ни много ни мало девальвировать гривню в полтора–два раза. "Это приведет к росту цен импорта в 2 раза", - заверил Азаров.

Вот только экономисты в один голос твердят обратное: МВФ не предлагает Украине рубить пальцы – но просит, образно говоря, мыть руки перед едой. Ключевых требований у Фонда два - плавающий курс, граница которого может быть предметом обсуждения сторон, и повышение цен на газ для населения, что неизбежно потребуется в силу объективных причин ценообразования на топливном рынке. «МВФ требует баланса бюджета, а не снижать зарплаты, сокращать пенсии и так далее», - уверял в интервью УНИАН доктор экономических наук, экс-заместитель председателя Национального банка Украины Александр Савченко. Но работают ли законы логики там, где есть четкая государственная позиция, что такое хорошо, а что такое плохо.

Деньги на «проедание»

Между тем, полученные 24 декабря 3 млрд «российских» долларов уже, по сути, проедены. В пятницу, 27 декабря, премьер-министр Николай Азаров заявил, что правительство было вынуждено пустить средства на погашение социальных обязательств, «возникших в связи с ухудшением экономической ситуации в стране».

И не мудрено: с 1 декабря в Украине состоялось прописанное законом о госбюджете на 2013 год повышение минимальной зарплаты, пенсий, зарплат бюджетникам и прочих социальных выплат. Но осуществить бюджетными средствами все заявленные на начало декабря платежи правительство оказалось не в состоянии и поэтому в течение всего месяца не единожды обращалось к банкам в поисках любых займов, в том числе максимально краткосрочных – со сроком погашения одна неделя. И как знать, каким социальным коллапсом закончился бы «правительственный маневр», если бы не окно евробондов. Выпуск бумаг осуществили в самые сжатые сроки, очень быстро приняв все необходимые разрешительные процедуры – включая изменение в госбюджет на 2013 год в части роста государственного долга.

Когда будет выпущена следующая серия бумаг, неизвестно, но в правительстве ожидают, что средства от размещения дополнительных выпусков евробондов придут в Украину уже в начале 2014 года.

Интегрируемся без изменений?

На минувшей неделе в правительстве заявили, что Украина не ставит задачу пересмотреть Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Более того, по словам Азарова, условия соглашения, которые месяц назад были признаны неприемлемыми и такими, что не позволяют Украине подписать документ, теперь «могут лечь в основу наших переговоров с Европейской комиссией». Другое дело, что этот тезис мало коррелируется с распоряжением главы государства Виктора Януковича, также выданного на минувшей неделе, - наказать чиновников, «виновных в срыве подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом». В этой связи примечательным остается то обстоятельство, что до 2012 года активную работу по продвижению соглашения об ассоциации вел на тот момент первый вице-премьер-министр, министр экономического развития и торговли, а ныне секретарь СНБО Андрей Клюев.

Впрочем, существенно не изменилось на минувшей неделе сотрудничество и по вектору Таможенного союза. Во вторник, 24 декабря, глава правительства Украины поучаствовал в заседании Высшего Евразийского экономического совета на уровне глав государств. Вопреки сообщениям СМИ, заявлявшим о готовности украинской делегации подписать сразу несколько десятков документов ТС, ничего от имени Украины подписано не было. Зато в ходе встреч было сделано заявление, что Киев рассчитывает вернуть торгово-экономические отношения с Москвой на уровень 2011 года, когда товарооборот двух стран составил без малого 55 млрд долл. Сейчас этот показатель сократился на четверть.

Президент снова недоволен Кабмином

Весьма резко прошло на минувшей неделе заседание Совета регионов под председательством главы государства. Высказанные двумя днями ранее правительственные оценки состояния экономики Украины и прогнозы потенциального роста в 2014 году были признаны едва ли основательными. Янукович подверг резкой критике ход выполнения программы активизации экономики, расписанной, к слову, опять таки Кабмином. «Вы (правительство) лично ответственны за то, что непростая ситуация в реальном секторе осложнила выполнение бюджета и заставила нас брать дополнительные кредитные средства. Что это было? Просчеты? Недоработки? Дайте мне ответ на этот вопрос», - сказал Янукович, пообещав, что к концу 2014 года программа активизации будет выполнена.

Ребром Янукович поставил и вопрос кадров. По его убеждению, в Украине назрела необходимость привлечения «новаторского мышления» в исполнительную власть. Вот только столь радикальные посылы президент высказывает регулярно, всякий раз «интригуя» кадровыми чистками. Однако «воз и ныне там»: смена состава правительства не происходит ни при каких обстоятельствах – даже после того, как в парламенте стал вопрос о выражении недоверия Кабмину непосредственно за экономические и геостратегические промахи. Вероятнее всего, отставка не случится и после Нового года, поскольку ключевой «послепраздничной» темой станет госбюджет-2014.

По требованию Януковича, документ стоит принять уже в январе, что гипотетически может означать повторение процедуры принятия проекта бюджета 2013 года, который проголосовали сразу в трех чтениях в течение трех минут.

Энергосектор продолжает «удивлять»

Любопытными на минувшей неделе стали новости с «энергетических» полей. Во вторник, 24 декабря, Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) признал малоизвестную киевскую компанию «Укристгаз» победителем приватизационного конкурса по продаже 75% госпакета акций «Волыньоблэнерго». «Укристгаз», работающий на украинском рынке с 2011 года и уже владеющий одной из крупнейших в Украине теплоэлектроцентралей - Харьковской ТЭЦ-5, предложил наивысшую цену - 462 млн грн, превысив начальный порог на 6 млн грн и «выиграв» у конкурентов – компании «С.Энерджи – Житомир», эксплуатирующей «Черновцыоблэнерго», «Херсоноблэнерго», «Севастопольэнерго», «Николаевоблэнерго», «Закарпатьеоблэнерго» и подконтрольной российскому бизнесмену Александру Бабакову.

Планами на 2014 году на минувшей неделе поделился глава Минэнергоугля Эдуард Ставицкий. В частности, по словам министра, в январе-феврале 2014 года будет подписано соглашение о разделе продукции (СРП) с компанией ExxonMobil по проекту добычи газа на Скифской площади шельфа Черного моря. Тогда же - в рамках работы Всемирного экономического форума в Давосе - будет подписано операционное соглашение с компанией Chevron по добыче сланцевого газа на западе Украины. А в феврале – соглашение с консорциумом компаний Eni и EDF, также заинтересованных в добыче углеводородов на шельфе Черного моря.

Кроме того, в январе, как рассказал Ставицкий, Украина вернется к переговорам о создании консорциума по управлению газотранспортной системой страны. Дескать, к дискуссии все готово – включая материальную оценку ГТС, денежный эквивалент которой держится пока в тайне.

Наконец, до конца первого полугодия 2014-го Украина и Китайская энергетическая компания PetroChina планируют согласовать вопрос возможного строительства на китайские деньги нового нефтеперерабатывающего завода – либо на базе Херсонского НПЗ, либо в районе Одесского морпорта. Ценность предприятия украинскими властями не обсуждается, хотя ни для кого не секрет, что в Украине насчитывается 6 НПЗ, их которых с грехом пополам работают только два, остальные по разным причинам простаивают.

Олеся Сафронова (УНИАН)