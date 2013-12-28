Узбекистан утвердил протокол о присоединении к зоне свободной торговли СНГ

Президент Узбекистана Ислам Каримов накануне подписал закон, ратифицирующий протокол о применении в отношении страны договора о зоне свободной торговли СНГ, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы президента.

Протокол был подписан на заседании Совета глав правительств СНГ в Минске 31 мая 2013 года.

Нижняя палата парламента Узбекистана приняла закон о ратификации протокола 29 ноября, верхняя палата одобрила его 13 декабря.

Договор был принят Узбекистаном с некоторыми оговорками - в частности, предусматривается сохранение порядка разрешения спорных вопросов на основе двусторонних переговоров.