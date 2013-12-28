Обама намерен расширить сотрудничество с Россией

Президент США Барак Обама высказался за сотрудничество с Россией в ряде областей, включая торговлю, безопасность и гражданское общество, заявила в пятницу представитель Совета национальной безопасности США Кэйтлин Хейден, передает РИА Новости.

Обама сделал заявление по итогам работы президентской комиссии РФ-США, результаты которой за 2013 год утвердили глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри.

"Президент Обама призывает рабочие группы комиссии углубить и расширить сотрудничество с Россией, чтобы убрать барьеры для торговли и инвестиций, укрепить безопасность и добиться, чтобы продолжались успехи в науке и инновациях", - сказала представитель Совета нацбезопасности.

"В партнерстве с американским и российским гражданским обществом и частными компаниями рабочие группы комиссии могут оказать долговременное влияние, которое обеспечит лучшее будущее россиянам, американцам и народам всего мира", - добавила она.