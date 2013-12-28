Турция приняла за 11 месяцев более 33 миллионов туристов

Более 33 миллионов туристов посетили за 11 месяцев Турцию, сообщает министерство культуры и туризма Турции, пишет РИА Новости.

«За 11 месяцев текущего года число иностранных туристов, посетивших Турцию, составило 33,467 миллиона человек. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - говорится в документе.

По данным ведомства, очередность стран, из которых приезжают путешественники, не меняется на протяжении многих лет: больше всего туристов приехало из Германии (4,9 миллиона человек), России (4,2 миллиона), Великобритании (2,5 миллиона). Из всех иностранных туристов 18 миллионов приехали из Европы, 8 миллионов - из стран СНГ.

11 миллионов человек въехали в страну через Анталью. Около 10 миллионов через Стамбул, примерно 3 миллиона - через Муглу.

Турция традиционно является одним из любимых направлений отдыха российских граждан. По данным Ростуризма, за 9 месяцев текущего года с целью туризма Турцию посетили 3,7 миллионов человек, что на 22% больше, чем в прошлом году. В Россию приехали более 279 тысяч турецких граждан, превысив прошлогодний показатель на 26%.