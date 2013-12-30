Янукович подписал закон о введении уголовной ответственности за захват зданий

Президент Украины Виктор Янукович подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования деятельности юридических лиц и физических лиц-предпринимателей».

Как сообщила пресс-служба главы государства, закон был подписан 27 декабря.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 10 октября.

По закону, основной его целью является «недопущение использования схем и методов противоправного поглощения и захвата предприятий, которое создает реальную угрозу национальным и экономическим интересам государства и требует формирования эффективной системы противодействия этим негативным проявлениям».

Законом вносятся изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Уголовный кодекс Украины, Хозяйственный кодекс Украины, Гражданский кодекс Украины, законы «О хозяйственных обществах», «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей», «О рекламе», «О патентовании некоторых видов предпринимательской деятельности».

Так, в частности, Уголовный кодекс дополняется статьями 205-1, 206-1 и 206-2.

Согласно статье 205-1 "Подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц – предпринимателей", внесение в документы, которые в соответствии с законом подаются для проведения государственной регистрации юридического или физического лица – предпринимателя, заведомо ложных сведений, а также умышленное представление документов, содержащих заведомо ложные сведения, государственному регистратору – караются штрафом от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок от 3 до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 2 лет.

Статья 206-1 "Захват здания, сооружения или другого объекта предприятия, учреждения, организации" определяет, в частности, что захват здания, сооружения или другого объекта предприятия, учреждения, организации или другое неправомерное вмешательство в деятельность предприятия, учреждения, организации с целью противоправного управления им (ею), при отсутствии признаков противодействия законной хозяйственной деятельности, что привело к нарушению нормальной работы такого предприятия, учреждения, организации, - карается ограничением свободы на срок до 2 лет или лишением свободы на тот же срок.

Согласно статье 206-2 "Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации", противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации, в том числе долями, акциями, паями их учредителей, участников, акционеров, членов, путем совершения правовых действий с использованием поддельных или похищенных документов, печатей, штампов предприятия, учреждения, организации - карается исправительными работами на срок до 2 лет или ограничением свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 2 лет.

В Хозяйственном процессуальном кодексе определяется, что дела о спорах между юридическим лицом и его участниками (учредителями, акционерами, членами), в том числе выбывшими участниками, а также между участниками (учредителями, акционерами, членами) юридического лица, связанных с созданием, деятельностью, управлением и прекращением такого лица, рассматриваются хозяйственным судом по местонахождению юридического лица согласно Единому государственному реестру юридических лиц и физических лиц - предпринимателей.