Анонс на 31 декабря
16:46, 30 декабря 2013Разное
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31.12.2013 Состоится брифинг: «На сколько уменьшатся тарифы на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса в 2014 году».
* Состоится брифинг Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Валерия Саратова. Тема брифинга: «На сколько уменьшатся тарифы на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса в 2014 году».
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