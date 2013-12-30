Анонс на 31 декабря

31.12.2013 Состоится брифинг: «На сколько уменьшатся тарифы на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса в 2014 году».

* Состоится брифинг Председателя Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, Валерия Саратова. Тема брифинга: «На сколько уменьшатся тарифы на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнеса в 2014 году». *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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