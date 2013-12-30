Утвержден правовой статус правительственного уполномоченного по антикоррупционной политике

Кабинет министров Украины определил правовой статус Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики, его полномочия и права.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно Положению, Правительственный уполномоченный является должностным лицом, обеспечивающим подготовку и представление Кабинету министров Украины предложений относительно направления и координации работы органов исполнительной власти по предотвращению и противодействию коррупции. Назначение на эту должность и увольнение с должности осуществляет правительство по представлению премьер-министра Украины.

Одна из основных задач Правительственного уполномоченного - разработка и внесение в Кабинет министров Украины предложений относительно направления и координации работы органов исполнительной власти по предотвращению и противодействию коррупции, обеспечение взаимодействия Кабинета министров Украины с Президентом Украины, Верховной Радой Украины, другими государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам, относящимся к его компетенции, а также представление специально уполномоченным субъектам в сфере противодействия коррупции информации об обнаруженных фактах, свидетельствующих о коррупционных правонарушениях, проведение исследований по указанным проблемам и взаимодействие с общественностью.

В сообщении отмечается, что согласно статье 3 Закона Украины «О принципах предотвращения и противодействия коррупции» Кабинет министров Украины направляет и координирует работу органов исполнительной власти по предотвращению и противодействию коррупции. Именно с целью обеспечения реализации Кабинетом министров этой функции, по решению правительства, в июле 2013 года была введена должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики и назначен Андрей Богдан, который занимал эту должность в 2010-2011 годах.