Кожара: Украина продолжит интенсивный диалог с Евросоюзом

Министр иностранных дел Украины Леонид Кожара поздравил зарубежных украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым и заверил, что Украина продолжит интенсивный диалог с Европейским Союзом.

Соответствующее приветствие размещено на официальном сайте Министерства иностранных дел Украины.

«Мы провели огромную работу по подготовке к заключению Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Интенсивный диалог с ЕС на эту тему будет обязательно продолжен в следующем году», - сказал Кожара. Он отметил: «Мы чрезвычайно результативно завершили председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе». И при этом добавил: «Мы обеспечили новую динамику отношений с Россией и странами СНГ».

Министр заметил, что уходящий год был «преисполнен вызовов, драматических событий и чрезвычайно сложных заданий». Вместе с тем, он считает, что «есть все основания вступать в 2014 год с оптимизмом».

«Верю в присущие украинскому народу мудрость и взвешенность, которые позволят нам окончательно преодолеть осложнения в нашей внутриполитической жизни», - подчеркнул Кожара.

Он отметил, что в следующем году ключевое общее задание - создание благоприятных внешних условий для развития Украины, модернизации ее экономики, реализации европейских реформ, роста благосостояния ее граждан.

«Уверен: в этой работе мы будем всегда ощущать искреннюю поддержку зарубежных украинских общин», - отметил Кожара и пожелал зарубежным украинцам успехов и осуществления желаний.