ТОП-10 (30 декабря)

Янукович подписал закон об отсрочке снижения НДС и налога на прибыль

Граждане Украины смогут находиться в России только 90 суток в течение полугода – закон

Тарифы на тепло для бюджетных организаций будут снижены на 25% уже с 1 февраля

Объем реализации промпродукции в Украине в ноябре вырос на 4,3%

В Украине с 1 января повысят акциз на табак и алкоголь

С 1 января цены на газ для промпотребителей снизят на 10%, для госучреждений – на 29%

Украина погасила синдицированный кредит Sberbank CIB на 750 млн долл.

"Нафтогаз" и "Газпром" подпишут соглашение о цене газа на І квартал после 5 января

Минфин привлек в госбюджет 2,5 млрд грн и 219,7 млн долл.

Дефицит госбюджета в январе-ноябре вырос на 13%

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Янукович подписал закон об отсрочке снижения НДС и налога на прибыль

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон, предусматривающий годичную отсрочку введения норм Налогового кодекса о снижении ставки налога на добавленную стоимость с 20% до 17% и налога на прибыль до 16% с нынешних 19% и сохранение действующей ставки НДС с одновременным снижением ставки налога на прибыль на 1%.

Об этом говорится на сайте главы государства.

Подписанный Президентом Закон №713-VII «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставок некоторых налогов» является одним из ключевых при формировании проекта бюджета на 2014 года в части расчета доходной части.Этот же закон предусматривает дальнейшее снижение ставки налога на прибыль для предприятий в 2015 году до 17%, в 2016 - до 16%. Кроме того, он предусматривает повышение ставок акцизного налога на пиво на 35%, на спирт и другие алкогольные напитки - на 14%, а также повышение ставок акцизного налога на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака и увеличение минимального акцизного обязательства по уплате акцизного налога на табачные изделия на 11,6%.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла этот закон 19 декабря. За данный законопроект без обсуждения проголосовал 241 народный депутат (при необходимом минимуме в 226 голосов).

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Граждане Украины смогут находиться в России только 90 суток в течение полугода – закон

С 1 января 2014 года граждане Украины и других стран, которые могут посещать Россию без виз, смогут находиться на ее территории не более 90 суток в течение полугода, если дополнительно не продлят срок своего пребывания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» подписал Президент РФ Владимир Путин.

«Срок временного пребывания в РФ иностранного гражданина, прибывшего в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, а также в случае, если такой срок продлен в соответствии с настоящим Федеральным законом», - говорится в законе.

В случае нарушения этой нормы иностранцам будет запрещен въезд в РФ сроком на три года.

Закон вступает в силу с 1 января 2014 года.

Закон принят Госдумой 17 декабря и одобрен Советом Федерации 25 декабря.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что инициирует введение «миграционного коридора», согласно которому иностранцам на территории страны можно будет находиться только 90 суток в течение полугода (как в Шенгенской зоне), если у мигранта не будет необходимых документов для пролонгации срока пребывания.По его словам, эта инициатива возникла, чтобы противодействовать хитростям иностранцев, которые приезжают в Россию, работают 90 суток, после чего выезжают на день, а затем возвращаются, не имея при этом никаких разрешительных документов. Он сообщил, что это касается каждого десятого мигранта, причем половина из них - граждане Украины.

Граждане Украины могут находиться на территории РФ без постановки на миграционный учет в течение 90 суток.

На территории РФ находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стан СНГ.

В России находятся около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться.

Глава ФМС Ромодановский ранее заявлял, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работают без оформления соответствующих документов.

По данным ФМС количество граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, за последний месяц увеличилось на 5 тыс. и достигло около 25 тыс. человек.

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Тарифы на тепло для бюджетных организаций будут снижены на 25% уже с 1 февраля

С 1 февраля 2014 года в среднем на 25% будут снижены тарифы на отопление детских садов, больниц и других учреждений бюджетной сферы.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг), со ссылкой на главу ведомства Валерия Саратова.

Согласно сообщению, соответствующие решения планируется утвердить на внеочередном заседании комиссии 31 декабря. По словам Саратова, перерасчет тарифов на тепловую энергию для потребителей бюджетной сферы уже осуществляется комиссией.

«После пересчета стоимость отопления детсадов, больниц и других заведений бюджетной сферы будет снижена в среднем на 25%. Это позволит сэкономить около 2 млрд грн. Такой дополнительный ресурс останется в регионах и будет направлен на развитие городов и районов, повышение комфортности обитания граждан», - цитирует Саратова пресс-служба.

При этом сообщается, что тарифы на отопление для населения снижаться не будут, поскольку государство и так дотирует украинцев, оплачивая разницу в тарифах между населением и теплокоммунэнерго. Повышение тарифов на теплоснабжение также не планируется.

«Государство и в дальнейшем продолжит дотировать стоимость газа для населения, которая на 55% меньше, чем для предприятий теплокоммунэнерго», - подчеркнул Саратов.

Как сообщал УНИАН, на заседании украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов России и Украины Владимира Путина и Януковича 17 декабря было принято решение о снижении стоимости российского газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

20 декабря глава Нацкомуслуг Валерий Саратов заявил, что снижение тарифов на тепловую энергию для бюджетных организаций и бизнес-структур, исходя из заключенных с РФ договоренностей, может составить 20-25%.

В то же время, Саратов отметил, что пересмотр тарифов - довольно сложный процесс, поэтому новые цены на теплоснабжение для бюджетных организаций и бизнеса могут начать действовать, в лучшем случае, с февраля следующего года.

Однако 27 декабря президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову уже до 30 декабря обеспечить решение вопросов, связанных со снижением цены на природный газ для потребителей Украины.

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Объем реализации промпродукции в Украине в ноябре вырос на 4,3%

Объем реализации промышленной продукции в Украине в ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,34% - до 96,027 млрд грн, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, объем реализации промышленной продукции в Украине в январе-ноябре 2013 года в денежном выражении составил 1,006 трлн грн, что на 0,16%, или на 1,631 млрд грн, больше показателя за январь-ноябрь 2012 года.

Объем реализации промпродукции за январь-ноябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос только в добывающей промышленности, в то время в перерабатывающей промышленности и в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха объем реализации продемонстрировал спад по сравнению с прошлогодними показателями.

Так, объем реализации промпродукции в перерабатывающей промышленности, на которую приходится 66,8% всего объема реализации, составил 672,588 млрд грн, что на 1,49%, или на 10,055 млрд грн, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Объем реализации в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (19,4% общего объема) составил 195,125 млрд грн, что на 1,56%, или на 3,041 млрд грн, меньше показателя за аналогичный период прошлого года.В добывающей промышленности и разработке карьеров (13,2% общего объема) объем реализации составил 118,153 млрд грн, что на 11,11%, или на 14,765 млрд грн, больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Наибольший объем реализованной продукции приходится на Донецкую область — 187,435 млрд грн, Днепропетровскую — 184,950 млрд грн, Запорожскую — 68,556 млрд грн, Киев — 65,576 млрд грн и Луганскую область — 62,168 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, объем реализации промпродукции в Украине в октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 3,6% - до 94,3 млрд грн. В январе-октябре 2013 года объем реализации промпродукции в денежном выражении составил 910,253 млрд грн, в том числе в добывающей и перерабатывающей промышленности - 905,112 млрд грн.

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В Украине с 1 января повысят акциз на табак и алкоголь

В Украине с 1 января начнут действовать новые ставки акцизного налога на спиртовые дистилляты, спиртные напитки, а также сигареты с фильтром и без фильтра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Министерства доходов и сборов Украины в Киеве, ставка акциза за литр 100-процентного спирта повышается до 32 грн с 29 грн, на сигареты без фильтра – до 77,5 грн за 1 тыс. штук с 72,70 грн/тыс. шт., а на сигареты с фильтром – до 173,20 грн. за 1 тыс. шт. с 162,60 грн/тыс. шт.

«Минимальный размер акцизного обязательства составит 101,6 грн за тысячу сигарет без фильтра и 231,7 грн за тысячу сигарет с фильтром. При этом процентная ставка акциза останется прежней – 12%», - сообщили в ведомстве.

Ранее акцизы повышались год назад. В конце 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно пересмотра ставок некоторых налогов и сборов», которым повышались ставки акциза на сигареты без фильтра до 72,70 грн/тыс. шт. вместо действующей 49,48 грн/тыс. шт., с фильтром - до 162,60 грн/тыс. шт. вместо 110,64 грн/тыс. шт. Ставка на табачное сырье была установлена в размере 217,6 грн/кг вместо нулевой ставки этого налога. При этом адвалорная ставка на сигареты без фильтра была снижена с 20% до 12%, с фильтром – с 25% до 12%.

Как сообщал УНИАН, в сентябре глава Миндоходов Александр Клименко сообщал, что детенизация рынка и новая акцизная политика государства способствовали увеличению уплаты табачными компаниями отчислений в бюджет в 2013 году на 15% - до 12 млрд грн.

В Украине с 1 сентября введены новые акцизные марки для алкогольных напитков и табачных изделий. Согласно прогнозам Миндоходов, введение новых акцизных марок приведет к подорожанию бутылки алкогольного напитка в среднем на 0,167 грн, а одной пачки сигарет - на 0,087 грн. Марки акцизного налога нового образца имеют графический защитный элемент, а также фоновые сетки (для алкоголя — не менее четырех, для сигарет — трех), которые не позволят злоумышленникам подделывать акцизные марки. Цена на новые марки для алкогольных напитков составляет до 0,27 грн за штуку, а для сигарет - до 0,142 грн за штуку. Как ожидается, марки позволят наладить более действенную систему защиты населения от фальсификатов и поддельной подакцизной продукции.

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С 1 января цены на газ для промпотребителей снизят на 10%, для госучреждений – на 29%

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение комиссия приняла в понедельник, 30 декабря, на открытом заседании.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности выдало НКРЭ соответствующие ценовые рекомендации, закрепленные в проекте постановления правительства, подготовленном Минэнергоугля 26 декабря.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

В то же время глава правительства Николай Азаров отмечал, что Украина не будет менять свою политику, направленную на уменьшение потребления импортного газа и повышение своей энергоэффективности в связи со снижением Россией цены на газ.

Позднее вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко не исключил снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги вследствие снижения цены российского газа с 1 января 2014 года.

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Украина погасила синдицированный кредит Sberbank CIB на 750 млн долл.

Украина заменила синдицированный кредит на 750 млн долл., полученный в сентябре текущего года у Sberbank CIB, более дешевым заимствованием, что позволило сэкономить около 49 млн долл., сообщила УНИАН пресс-служба Министерства финансов Украины.

«Мы осуществили такое погашение путем замещения более дешевым заимствованием, чем сэкономили около 49 млн долл. Такие расходы по кредиту мы бы понесли при ставке 9,5% годовых, установленной с 13 декабря», - прокомментировали в пресс-службе в ответ на запрос о погашении синдицированного кредита на 750 млн долл., полученного в сентябре текущего года у Sberbank CIB.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Украина привлекла синдицированный кредит в размере 750 млн долл. у Sberbank CIB на срок до двух лет по ставке доходности 6,5% годовых с ежеквартальной выплатой процентов и единоразовой комиссией 3,02% основной суммы займа. Кабинет министров Украины с 13 декабря повысил ставку по этому кредиту до 9,5% годовых.

17 декабря в Москве в ходе заседания украинско-российской межгосударственной комиссии под председательством президентов Украины и РФ Виктора Януковича и Владимира Путина были достигнуты договоренности о снижении стоимости российского газа для Украины на треть - до 268,5 долл. за 1 тыс. кубометров, а также о приобретении Россией за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) украинских суверенных евробондов на 15 млрд долл.

Правительство Украины одобрило выпуск двухлетних облигаций внешнего государственного займа со сроком погашения в декабре 2015 года на 3 млрд долл. и ставкой доходности 5%. Россия выкупила эти облигации 24 декабря, Национальный банк Украины получил средства от размещения облигаций также 24 декабря.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 декабря, с начала года в госбюджет поступило 150,513 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 79,804 млрд грн, на обслуживание госдолга – 31,687 млрд грн.

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"Нафтогаз" и "Газпром" подпишут соглашение о цене газа на І квартал после 5 января

Соглашение о снижении цены газа в первом квартале 2014 года до 268,5 долларов за тысячу кубометров Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" подпишут после 5 января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Юрий Бойко.

Он отметил, что, в частности, этим соглашением будет утвержден коэффициент, который обеспечит сокращение цены газа до 268,5 долл. за тыс. куб. м.

Бойко также сообщил, что 5 января международное ценовое агентство Platz предоставит информацию по стоимости нефти и нефтепродуктов, которая необходима для определения цены газа по формуле с учетом действующего девятимесячного лага, после чего будет определен коэффициент

«5 будет цена, и до 10 мы утвердим коэффициент. Коэффициент понижения цены, которая получается по формуле до 268,5», - сказал Бойко.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

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Минфин привлек в госбюджет 2,5 млрд грн и 219,7 млн долл.

Министерство финансов Украины в понедельник, 30 декабря, привлекло в государственный бюджет 2,475 млрд грн и 219,654 млн долл. на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

По информации Минфина, наибольшая доля средств в национальной валюте на 1,715 млрд грн привлечена в результате размещения 7-летних облигаций под 14,30% годовых по единственной поданной заявке. Также Минфин привлек 710,941 млн грн в результате размещения 5-летних облигаций под 14,25% годовых по единственной поданной заявке и 49,843 млн грн в результате размещения облигаций на 23 дня под 5% годовых по единственной поданной заявке.

Все средства в иностранной валюте привлечены в результате размещения облигаций в долларах США сроком обращения 23 дня под 5% годовых в результате удовлетворения трех поданных заявок.

Как отмечается в сообщении, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 4,231 млрд грн (по курсу НБУ), при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ 24 декабря привлек в госбюджет 99,957 млн долл., 19 декабря - 183,799 млн долл. и 51,160 млн евро, 17 декабря - 129,944 млн долл. и 707,448 млн грн, 10 декабря - 49,977 млн долл. и 355,488 млн грн, 3 декабря - 1,430 млрд грн и 49,936 млн долл., 9 декабря - 2,212 млрд грн.

По состоянию на 30 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 247,652 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 144,852 млрд грн, в собственности банков - 78,488 млрд грн, нерезидентов - 11,970 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 декабря, с начала года в госбюджет поступило 150,513 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 79,804 млрд грн, на обслуживание госдолга - 31,687 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила этот предельный уровень на 19,396 млрд грн.

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Дефицит госбюджета в январе-ноябре вырос на 13%

Дефицит государственного бюджета Украины в январе-ноябре 2013 года составил 46,502 млрд грн, что на 12,81% больше дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 41,222 млрд грн, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, дефицит сводного бюджета Украины за январь-ноябрь текущего года составил 40,836 млрд грн, что на 6,921 млрд грн, или на 20,41% превышает дефицит за аналогичный период прошлого года в 33,915 млрд грн. Информация по общему фонду госбюджета не сообщается.

За указанный период поступления в госбюджет Украины составили 308,807 млрд грн, что на 3,166 млрд грн, или 1,04% больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма доходов сводного бюджета Украины за отчетный период составила 402,224 млрд грн, что на 6,893 млрд грн, или 1,74% больше показателя за январь-ноябрь 2012 года. Против января-ноября 2012 года фактические поступления в общий фонд государственного бюджета в январе-октябре т.г. выросли на 7,179 млрд грн, или на 2,77% - до 266,429 млрд грн.

Кассовые расходы госбюджета за одиннадцать месяцев 2013 года составили 354,179 млрд грн, что на 3,43%, или на 11,729 млрд грн больше показателя за аналогичный период 2012 года. Общая сумма кассовых расходов сводного бюджета Украины за январь-ноябрь т.г. составила 441,881 млрд грн, что на 4,02%, или на 17,080 млрд грн больше показателя за январь-ноябрь прошлого года. Информация о кассовых расходах общего фонда госбюджета за 11 месяцев т.г. не сообщается.

Как сообщал УНИАН, дефицит государственного бюджета Украины в январе-октябре 2013 года составил 40,822 млрд грн, что в 1,2 раза больше также дефицита по итогам аналогичного периода прошлого года в 33,203 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн. 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень бюджетного дефицита на 19,396 млрд грн.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отмечает усиление фискального давления в Украине и прогнозирует рост дефицита госбюджета до 6,5-7% ВВП по итогам текущего года.

УНИАН