Расходы для Национальной премии им. Шевченко могут увеличить вдвое

Премьер-министр Николай Азаров поручил Министерству финансов подготовить в установленном порядке учет в проекте Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2014 год» расходов на осуществление выплаты денежной части Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко в размере, вдвое большем по сравнению с 2013 годом.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«На выполнение поручения Президента Украины Виктора Януковича будет вдвое увеличена денежная часть Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко», - говорится в сообщении и отмечается, что этот вопрос будет решен на одном из первых заседаний правительства в 2014 году.

*** Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко - государственная награда Украины, высшая награда Украины в области культуры и искусства. Решение о присуждении премии принимает Комитет по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко, созданный Указом Президента Украины.