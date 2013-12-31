Замглавы МИД России: Евросоюз не проявляет интереса к переговорам в трехстороннем формате

Россия готова обсуждать вопрос об ассоциации Украины с Евросоюзом в трехстороннем формате (Украина - РФ - ЕС), однако Брюссель не проявляет к этому интереса.

Об этом заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов заявил в интервью РИА «Новости».

«Мы надеемся, наши отношения с ЕС обладают достаточной прочностью. Однако действия ЕС в обстоятельствах вокруг Украины нас неприятно удивили. Звучали обвинения в адрес России. Все пытались перевернуть «с ног на голову». Ситуация понятна. Украина и Европейский Союз подготовили проект Соглашения об ассоциации и о создании зоны свободной торговли. Документ вырабатывался сложно. Брюссель выставил Киеву жесткие условия для его подписания и, как мы все видели, оказывал сильнейшее давление, требуя от Киева беспрекословного выполнения всех предъявляемых требований, причем как экономических, так и политических, которые вполне можно было бы трактовать как вторжение в компетенцию суверенного государства», - сказал Титов.

По его словам, в Москве внимательно наблюдали за этим процессом, просчитывали все аспекты возможного принятия Киевом на себя тех или иных обязательств, потенциальное влияние готовящихся решений на двусторонние отношения, откровенно делились своими сомнениями и опасениями с украинскими партнерами.

«Аргументированный подсчет баланса всех плюсов и минусов предлагаемых решений, в том числе последствий для экономических связей с Россией, привел наших украинских друзей к выводу о преждевременности подписания в Вильнюсе Соглашения об ассоциации с ЕС. Готовы также обсуждать имеющиеся проблемы в трехстороннем формате Украина - Россия - ЕС. Однако Евросоюз, к сожалению, интереса к этому не проявляет», - заключил дипломат.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября правительство Украины своим распоряжением приостановило работу над Соглашением об ассоциации с ЕС.

Кабмин предложил Евросоюзу и России провести трехсторонние переговоры в формате ЕС – Россия - Украина. Россия согласна принимать участие в таких переговорах, Евросоюз - нет.

29 ноября в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

20 декабря глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова обсуждать вопрос ассоциации Украины на саммите Россия - ЕС в январе 2014 года в Брюсселе, и некоторые министры иностранных дел стран Евросоюза готовы к трехстороннему формату консультаций, несмотря на отказ еврочиновников.

Лавров сообщил, что 16 декабря в Брюсселе в ходе встречи со всеми 28 министрами иностранных дел ЕС некоторые из них говорили, что одобряют идею трехсторонних консультаций, которые действительно представляют собой правильный, безконфронтационный путь.