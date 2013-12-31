Кабмин не установил на 2014 год лицензирование и квотирование экспорта некоторых продуктов

Правительство не установило на 2014 год лицензирование и квотирование экспорта сырой нефти, импорта угля, кокса, мяса и сала.

Эта продукция отсутствует в списке товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квотированию в 2014 году, утвержденном постановлением №950 от 25 декабря.

В документе, размещенном на сайте правительства, в список продукции, экспорт которой подлежит квотированию, как и ранее, внесен газ, однако размер квоты не определен.

Как сообщал УНИАН, в 2013 году действовали ограничения на импорт кокса и коксующегося, лицензирование импорта мяса и сала.