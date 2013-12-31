Набсовет «Донецкстали» сменил гендиректора

Наблюдательный совет предприятия «Донецксталь» - металлургический завод» 26 декабря 2013 года назначил генеральным директором Александра Селиверстова вместо Игоря Чумаченко.

Об этом «Донецксталь» - металлургический завод» сообщил в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Селиверстов ранее занимал должность заместителя генерального директора компании по логистике.

Как сообщал УНИАН, «Донецксталь» - металлургический завод» за 9 месяцев 2012 года сократил чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 54% - до 587,26 млн грн с 1,284 млрд грн.

Справка УНИАН. «Донецксталь» - металлургический завод» создан в 2002 году на базе доменного и мартеновского цехов Донецкого металлургического завода и входит в группу «Донецксталь».

Предприятия группы «Донецксталь» производят металлопродукцию, кокс, железорудный концентрат и агломерат.

Группа контролируется структурами бизнесмена Виктора Нусенкиса.