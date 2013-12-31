В Представительстве ЕС в Украине объяснили аспекты Соглашения об ассоциации

В Представительстве Европейского Союза в Украине объяснили некоторые аспекты Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС, за последние дни отношения ЕС-Украина, в том числе предложенное Соглашение об ассоциации, которая включает углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (СА/УВЗСТ), были предметом ряда публичных комментариев.

В Евросоюзе обеспокоены тем, что некоторые упомянутые показатели неточно отражают настоящие выгоды, которые Соглашение об ассоциации принесло бы Украине, и что существует серьезное непонимание степени полномочий ЕС.

"Мы надеемся, что ниже приведенные факты помогут прояснить некоторые из недоразумений по поводу СА/УВЗСТ, решение в отношение которого было одобрено единогласно правительством Украины 18 сентября 2013 года", - отметили в представительстве и напомнили, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, любое европейское государство, уважающее принципы, на которых основан ЕС, может подать заявку на членство. Членство требует, чтобы страна-кандидат имела институты, гарантирующие демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств, а также имела реально работающую рыночную экономику и была способна самостоятельно справиться с конкурентным давлением и силами рынка в рамках ЕС.

"Подавать или не подавать заявку на вступление в ЕС является решением каждой отдельной страны. Ассоциация - это шаг вперед в процессе и позволяет каждой стране взвесить, следует ли продвигаться дальше. Мы принимаем к сведению последние опросы общественного мнения, которые показывают, что большинство украинцев поддерживают будущее членство в ЕС", - отметили в представительстве.

Относительно возможных потерь для украинской экономики из-за подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ в представительстве сообщили следующее: “Некоторые цифры, которые цитируют, никоим образом не отражают настоящие выгоды более тесных связей с ЕС для Украины. Опыт стран Центральной Европы показывает, что ассоциация с ЕС приносит пользу обеим сторонам. Экономики выросли и привлекли иностранные инвестиции, в то же время стимулируя внутренние инвестиции; конкурентоспособность увеличилась и позволила быстрый рост торговли; открытые рынки сделали эти страны менее уязвимыми к колебаниям на мировых рынках. УВЗСТ с ЕС предлагает Украине доступ на рынок ЕС, без вреда для традиционной торговли или сотрудничества с Россией. Так же, как крупные компании ЕС продают свою продукцию на разных рынках по всему свету, украинские производители могли бы продолжать продавать свои товары на российском рынке, в то же время изыскивая новые возможности на общем рынке ЕС, который представляет собой более 22% мировой экономики".

Также в сообщении речь идет и о вопросе однополых браков. "ЕС не устанавливает законы в отношении семьи и не вмешивается в вопрос морали. Это остается вопросом национальных правительств. В то время как некоторые члены ЕС решили узаконить однополые браки, в других брак определяется как союз между мужчиной и женщиной. Украина согласовала с ЕС ряд законов, которые должны быть приняты с целью обеспечения либерализации визового режима. Туда включены законы против дискриминации, но они не имеют ничего общего с правилами, которые регулируют брачные отношения. Вместо этого для продвижения по пути к либерализации визового режима нужно, чтобы Украина приняла законы против всех типов дискриминации на рабочем месте, аналогичные правилам ЕС в этой области", - говорится в сообщении Представительства Евросоюза в Украине.