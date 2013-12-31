ТОП-10 (31 декабря)

Задолженность украинцев за коммунальные услуги выросла до 12,1 млрд грн

НКРЭ сохранила цену на реализацию газа для крупнейших добывающих компаний страны

Тарифы на теплоснабжение для госучреждений снизят на 22%, для бизнеса - на 12%

Нацкомуслуг не видит причин для снижения тарифов на тепло для населения

В Представительстве ЕС в Украине объяснили аспекты Соглашения об ассоциации

В Украине будет создан Центр комплексной безопасности предприятий угольной промышленности

Граждане Украины могут находиться в России 90 суток без постановки на миграционный учет

Минфин на последнем ОВГЗ-аукционе года привлек в бюджет 544,863 млн грн

Финансовая стабильность Украины не вызывает у Азарова никаких сомнений

ЕС предлагает Украине доступ к своему рынку без ущерба для торговли с Россией - заявление

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Задолженность украинцев за коммунальные услуги выросла до 12,1 млрд грн

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в ноябре 2013 года по сравнению с октябрем выросла на 4,2% - до 12,062 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины (Госстат).

По данным службы, средний срок задолженности составляет 3,9 месяца.

В январе-ноябре 2013 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 34,4 млрд грн, что составило 100,7% начисленных за этот период сумм. Самый высокий уровень оплаты наблюдался в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях (108,4-103,2%), а самый низкий – в Луганской и Донецкой областях, а также Севастополе – 97,5-98,9%.

По информации Госстата, средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета с учетом потребления электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) в ноябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились на 1,9% - до 435,1 грн.

Также сообщается, что за 11 месяцев 2013 года с населением было заключено 66,2 тыс. договоров о погашении реструктуризированной задолженности на общую сумму 214,4 млн грн.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в октябре 2013 года по сравнению с сентябрем выросла на 6,2% - до 11,575 млрд грн.

В 2012 году украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 37 млрд грн, что составило 96,6% начисленных за этот период сумм.

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НКРЭ сохранила цену на реализацию газа для крупнейших добывающих компаний страны

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), пересмотрела цены на реализацию газа собственной добычи для нужд населения на 2014 год для крупнейших газодобывающих компаний страны, в которых государство имеет долю более 50%.

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании в понедельник 30 декабря.

Согласно принятому решению, комиссия сохранила цену на газ собственной добычи для госкомпании "Укргазвыдобування" в размере 349,2 грн за 1 тыс. куб. м. Для "Черноморнефтегаза" цена реализации увеличилась на 2,7% по сравнению с 2013 годом - до 452 грн за 1 тыс. куб. м.

Для "Укрнафты" цена в 2014 году составит 562,5 грн за 1 тыс. куб. м, что на 14,2% больше по сравнению с ценой реализации в 2013 году.

В то же время, запланированные объемы природного газа, который будет реализован НАК "Нафтогаз Украины" для его дальнейшей продажи населению, в ходе заседания комиссии озвучены не были.

Как ранее сообщал УНИАН, в 2013 году для "Укргазвыдобування" цена на реализацию газа собственной добычи снизилась на 0,2% по сравнению тарифом на реализацию в 2012 году – до 349,2 грн, для "Черноморнефтегаза" – на 3,5%, до 440 грн, тогда как для "Укрнафты" - возросла на 7,6%, до 492,6 грн за 1 тыс. куб. м.

«Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

«Укрнафта» – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На нее долю приходится 68% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине.

Кроме того, «Укрнафта» является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции «Укрнафты» включены в листинг Украинской биржи (УБ) и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции «Укрнафты» торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.

Добыча природного газа в Украине в январе-ноябре 2013 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 1,7% - до 18,6 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила добычу природного газа по сравнению с 2011 годом на 1,1% - до 19,3 млрд кубометров.

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Тарифы на теплоснабжение для госучреждений снизят на 22%, для бизнеса - на 12%

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) намерена с 1 января 2014 года снизить тарифы на теплоснабжение для бюджетных организаций в среднем на 22% - до 599 грн за Гкал.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Нацкомуслуг Валерий Саратов.

«По подсчетам комиссии, снижение стоимости тепловой энергии для объектов бюджетной сферы на 22% позволит сэкономить на протяжении 2014 года около 2 млрд бюджетных средств, приблизительно 1,5 млрд грн — это деньги местных бюджетов», - сказал Саратов.

Также глава ведомства сообщил, что тарифы на теплоснабжение для коммерческих организаций с 1 января в среднем будут снижены на 12% - до 683 грн за Гкал.

По его словам, решение о перерасчете тарифов будет утверждено на внеочередном заседании комиссии 31 декабря, в связи с уменьшением стоимости природного газа для нужд теплокоммунэнерго.

«В структуре среднего тарифа на тепловую энергию для бюджетных и других потребителей стоимость газа составляет около 80%. Если меняется стоимость газа – меняется и тариф», - отметил Саратов.

Он уточнил, что новые, сниженные тарифы на тепло с 1 января будут установлены для 160 крупнейших предприятий теплокоммунэнерго (всего под контролем Нацкомуслуг находится 234 предприятия-лицензиата в Украине – УНИАН), которые охватывают около 85% рынка теплоснабжения страны. Как пояснили в пресс-службе Нацкомуслуг, решение о пересмотре тарифов для остальных предприятий-лицензиатов комиссии также будут приняты в ближайшем будущем.

Как ранее сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

17 декабря во время встречи президентов Украины и России Виктора Януковича и Владимира Путина в Москве в рамках заседания украинско-российской межгосударственной комиссии была достигнута договоренность, что Россия снизит цену газа для Украины до 268,5 долларов за тысячу кубометров с 400 долларов за тысячу кубометров (среднегодовая цена на российский газ в 2013 году).

В то же время глава правительства Николай Азаров отмечал, что Украина не будет менять свою политику, направленную на уменьшение потребления импортного газа и повышение своей энергоэффективности в связи со снижением Россией цены на газ.

Позднее вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко не исключил снижения тарифов на жилищно-коммунальные услуги вследствие снижения цены российского газа с 1 января 2014 года.

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Нацкомуслуг не видит причин для снижения тарифов на тепло для населения

Оснований для пересмотра тарифов на услуги по теплоснабжению для населения нет, так как при расчете тарифов на тепловую энергию, которая предназначена для нужд населения, используется стоимость природного газа украинской добычи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил глава Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере коммунальных услуг (Нацкомуслуг) Валерий Саратов.

«При расчете тарифов на тепловую энергию, которая используется для нужд населения, используется стоимость природного газа украинского добычи (вместе с НДС, это 1309 грн/тыс. куб. м). Как видите, стоимость российского газа по 2448 грн/тыс. куб. м, которую вчера установила НКРЭ, выше той, которая используется сейчас», - сказал Саратов.

«Поэтому у комиссии сейчас отсутствуют основания для пересмотра тарифов на тепловую энергию для населения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович на заседании Совета регионов 26 декабря заявил о необходимости уменьшения цены на газ для потребителей с начала следующего года.

В то же время, вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул уточнил, что речь идет о снижении тарифов для предприятий бюджетной сферы и промышленности, а не для населения.

30 декабря Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), в связи со снижением цены на импортируемый из России газ на треть до уровня 268,5 долл. за тысячу кубометров, приняла решение снизить с 1 января 2014 года предельную цену на газ для промышленных потребителей на 10% - до 3113 грн за тысячу кубометров, и для государственных учреждений – на 29%, до 2448 грн за тысячу кубометров.

Сегодня, 31 декабря, глава Нацкомуслуг Валерий Саратов заявил, что комиссия намерена с 1 января 2014 года снизить тарифы на теплоснабжение для бюджетных организаций в среднем на 22% - до 599 грн за Гкал, а для коммерческих организаций - в среднем на 12% - до 683 грн за Гкал.

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В Представительстве ЕС в Украине объяснили аспекты Соглашения об ассоциации

В Представительстве Европейского Союза в Украине объяснили некоторые аспекты Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли.

Как сообщили УНИАН в Представительстве ЕС, за последние дни отношения ЕС-Украина, в том числе предложенное Соглашение об ассоциации, которая включает углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли (СА/УВЗСТ), были предметом ряда публичных комментариев.

В Евросоюзе обеспокоены тем, что некоторые упомянутые показатели неточно отражают настоящие выгоды, которые Соглашение об ассоциации принесло бы Украине, и что существует серьезное непонимание степени полномочий ЕС.

"Мы надеемся, что ниже приведенные факты помогут прояснить некоторые из недоразумений по поводу СА/УВЗСТ, решение в отношение которого было одобрено единогласно правительством Украины 18 сентября 2013 года", - отметили в представительстве и напомнили, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе, любое европейское государство, уважающее принципы, на которых основан ЕС, может подать заявку на членство. Членство требует, чтобы страна-кандидат имела институты, гарантирующие демократию, верховенство права, права человека и уважение и защиту меньшинств, а также имела реально работающую рыночную экономику и была способна самостоятельно справиться с конкурентным давлением и силами рынка в рамках ЕС.

"Подавать или не подавать заявку на вступление в ЕС является решением каждой отдельной страны. Ассоциация - это шаг вперед в процессе и позволяет каждой стране взвесить, следует ли продвигаться дальше. Мы принимаем к сведению последние опросы общественного мнения, которые показывают, что большинство украинцев поддерживают будущее членство в ЕС", - отметили в представительстве.

Относительно возможных потерь для украинской экономики из-за подписания Соглашения об ассоциации и ЗСТ в представительстве сообщили следующее: “Некоторые цифры, которые цитируют, никоим образом не отражают настоящие выгоды более тесных связей с ЕС для Украины. Опыт стран Центральной Европы показывает, что ассоциация с ЕС приносит пользу обеим сторонам. Экономики выросли и привлекли иностранные инвестиции, в то же время стимулируя внутренние инвестиции; конкурентоспособность увеличилась и позволила быстрый рост торговли; открытые рынки сделали эти страны менее уязвимыми к колебаниям на мировых рынках. УВЗСТ с ЕС предлагает Украине доступ на рынок ЕС, без вреда для традиционной торговли или сотрудничества с Россией. Так же, как крупные компании ЕС продают свою продукцию на разных рынках по всему свету, украинские производители могли бы продолжать продавать свои товары на российском рынке, в то же время изыскивая новые возможности на общем рынке ЕС, который представляет собой более 22% мировой экономики".

Также в сообщении речь идет и о вопросе однополых браков. "ЕС не устанавливает законы в отношении семьи и не вмешивается в вопрос морали. Это остается вопросом национальных правительств. В то время как некоторые члены ЕС решили узаконить однополые браки, в других брак определяется как союз между мужчиной и женщиной. Украина согласовала с ЕС ряд законов, которые должны быть приняты с целью обеспечения либерализации визового режима. Туда включены законы против дискриминации, но они не имеют ничего общего с правилами, которые регулируют брачные отношения. Вместо этого для продвижения по пути к либерализации визового режима нужно, чтобы Украина приняла законы против всех типов дискриминации на рабочем месте, аналогичные правилам ЕС в этой области", - говорится в сообщении Представительства Евросоюза в Украине.

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В Украине будет создан Центр комплексной безопасности предприятий угольной промышленности

Кабинет министров принял решение о создании бюджетного учреждения «Центр комплексной безопасности предприятий угольной промышленности», который будет осуществлять централизованный контроль состояния рудничного воздуха и горно-шахтного оборудования, и заниматься предотвращением возникновения опасных ситуаций путем автоматизированного прогнозирования.

Соответствующее распоряжение №1048 от 25 декабря размещено на сайте правительства.

Центр будет создан для повышения уровня безопасности работ на шахтах угледобывающих предприятий.Структура будет отнесена к сфере управления Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности.

Как сообщал УНИАН, государственные угольные шахты Украины за январь-ноябрь 2013 года увеличили убытки от выпуска товарной продукции на 46% - до 13,716 млрд грн по сравнению с 9,369 млрд грн за аналогичный период 2012 года.

В конце сентября 2012 года Кабинет министров Украины поручил Министерству энергетики и угольной промышленности совместно с Фондом госимущества провести корпоратизацию государственных угледобывающих предприятий в течение 2012-2014 гг.

17 июля 2013 года Кабинет министров Украины исключил 11 шахт из перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации в 2012-2014 годах.

В декабре 2012 года Минфин сообщил, что при условии выполнения программы экономических реформ на 2010-2014 годы в части приватизации и передачи в концессию государственных угледобывающих предприятий и шахт расходы государственного бюджета в виде дотаций угольному сектору в 2013 году сократятся на 4,7 млрд грн – с 14,6 млрд грн до 9,9 млрд грн, в том числе расходы по себестоимости готовой угольной продукции сократятся на 2,1 млрд грн – с 9,9 млрд грн до 7,8 млрд грн.

За последние два года Украина декларирует планы по переходу на жесткий режим экономии энергоресурсов в связи с высокой ценой на российский газ, а также планы по его частичному замещению отечественным углем.

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Граждане Украины могут находиться в России 90 суток без постановки на миграционный учет

Граждане Украины могут находиться на территории России без постановки на миграционный учет на протяжении 90 суток.

Об этом говорится в переданных УНИАН рекомендациях Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

В МИД напомнили, что 1 января 2014 года вступает в силу федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в статью 27 Федерального закона «О порядке выезда с Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статья 5 федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 28.12.2013 № 389-ФЗ.

Упомянутым федеральным законом предусматривается, что срок временного пребывания в России иностранных граждан, которые прибыли в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы (в т.ч. граждан Украины), не может превышать 90 суток суммарно на протяжении каждого периода в 180 суток, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом, а также в случае, если такой срок продлен в соответствии с федеральным законом. Если иностранец во время своего предыдущего пребывания в России превысил срок пребывания в 90 суток суммарно на протяжении каждого периода в 180 суток, ему будет запрещен въезд в Российскую Федерацию сроком на 3 года со дня выезда из России.

Режим поездок граждан Украины и России определен Соглашением между правительством Украины и правительством Российской Федерации о безвизовых поездках граждан Украины и Российской Федерации от 16.01.1997 и Протоколом о внесении изменений в Соглашение от 30.10.2004.В соответствии со статьей 1 упомянутого Соглашения (с изменениями в 2004 г.), граждане Украины и России могут въезжать, выезжать и передвигаться по территории государств без виз с соблюдением правил пребывания, действующих в этом государстве, по документам, которые удостоверяют лицо и подтверждают гражданство (Дополнения 1 и 2 к Соглашению).

При этом граждане Украины и России освобождаются от регистрации в компетентных органах по месту их пребывания на территории другого государства, если срок такого пребывания не превышает 90 дней с момента въезда на территорию этой другого государства, при наличии у них миграционной карточки с отметкой органов пограничного контроля, проставленной при въезде на территорию государства пребывания.

Таким образом, граждане Украины могут находиться на территории России без взятия на миграционный учет на протяжении 90 суток.

В связи с этим МИД Украины обращает внимание граждан Украины, которые планируют свои заграничные поездки и будут находиться в РФ, на необходимость соблюдения законов страны пребывания и следствия нарушения режима пребывания в Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября руководитель Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский заявил, что инициирует введение «миграционного коридора», в соответствии с которым иностранцам на территории страны можно будет находиться только 90 суток на протяжении полугода, если у мигранта не будет необходимых документов для пролонгации срока пребывания.

По его словам, эта инициатива возникла, чтобы противодействовать хитростям иностранцев, которые приезжают в Россию, работают 90 суток, после чего выезжают на один день, а затем возвращаются, не имея при этом никаких разрешительных документов. Он сообщил, что это касается каждого десятого мигранта, причем половина из них - граждане Украины.

На территории РФ находится более 11 млн мигрантов, большинство из которых прибыли из стран СНГ.

В России находится около 1,5 млн граждан Украины, из них 111 тыс. законно работают, 350 тыс. приехали к родственникам, учиться, лечиться.

Глава ФМС Ромодановский ранее заявлял, что, исходя из этих данных, более миллиона граждан Украины работает без оформления соответствующих документов.

По данным ФМС, количество граждан Украины, которым запрещен въезд в Россию, за последний месяц увеличилась на 5 тыс. и достигло около 25 тыс. чел.

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Минфин на последнем ОВГЗ-аукционе года привлек в бюджет 544,863 млн грн

Министерство финансов Украины на плановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) во вторник, 31 декабря, привлекло в государственный бюджет 544,863 млн грн.

Средства были привлечены на 43 дня под 8% годовых (срок погашения - 12 февраля 2014 г.), сообщается на сайте министерства.

В сообщении отмечается, что после размещения ОВГЗ размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин 30 декабря привлек в государственный бюджет 2,475 млрд грн и 219,654 млн долл. на аукционе по продаже ОВГЗ.

По состоянию на 30 декабря 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 247,652 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 144,852 млрд грн, в собственности банков - 78,488 млрд грн, нерезидентов - 11,970 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 30 декабря, с начала года в госбюджет поступило 150,513 млрд грн от госзаимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 79,804 млрд грн, на обслуживание госдолга - 31,687 млрд грн.

В 2012 году Минфин в результате аукционов по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года ранее составлял 483 млрд грн (30-31% ВВП), 19 декабря Верховная Рада Украины внесла изменения в закон и повысила предельный уровень на 19,396 млрд грн.

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Финансовая стабильность Украины не вызывает у Азарова никаких сомнений

На сегодняшний день финансовая стабильность Украины не вызывает никаких сомнений, уверен премьер-министр Николай Азаров.

Об этом говорится в поздравлении Азарова народу Украины с Новым годом и Рождеством, размещенном на сайте правительства.

"Россия в очень сжатые сроки приняла решение о выделении Украине 15 миллиардов долларов кредита на очень выгодных условиях. Теперь финансовая стабильность в Украине не вызывает никаких сомнений", - заявил премьер.

Он отметил, что договоренности с Россией о выделении средств, снижении цены газа и ликвидации ограничений в торговле позволяют украинским предприятиям "уверенно планировать производство и сбыт продукции в следующем году". "И главное: дают нашим людям уверенность, что у них будет стабильная работа, будет благосостояние в семьях", - подчеркнул премьер.

"Сегодня как никогда нам нужно чувствовать себя единым народом, единым государством. Ведь только вместе можно преодолеть вызовы. У всех нас есть одна общая цель - мы стремимся жить в независимой и богатой стране. Уверен, решения, которые были приняты, раскроют новые возможности для экономического развития Украины. Убежден, что талантливый народ Украины, объединенный общими ценностями и курсом европейских реформ, в следующем году сделает значительные шаги к поставленной цели: развития процветающей Украины", - заявил Азаров.

Он также назвал завершающийся 2013 год непростым, полным надежд, сложностей, но и годом достижений.

"Несмотря на давление экономического кризиса, правительство делало все возможное, чтобы выполнить социальные обязательства перед народом Украины: выплачивались заработные платы, пенсии, стипендии, пособия. Одновременно правительство не допустило экономического спада и остановки отечественной промышленности, что на самом деле было очень трудно в условиях ухудшения конъюнктуры рынков и торговых ограничений для отечественных производителей. Мы удержали от девальвации национальную валюту, не допустили роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги и цен на основные потребительские товары. В сложных условиях мы не просто выживали, но и модернизировали экономику", - отметил премьер.В качестве примера Азаров привел введение в эксплуатацию Днестровской гидроэлектростанции, строительство сотни новейших предприятий. Также он отметил, что строились дороги, мосты, больницы, школы, детские сады, был собрали рекордный урожай - 63 млн тонн зерна.

"В конце года нам пришлось принять трудное, но необходимое решение: приостановить подписание соглашения о зоне свободной торговли с Евросоюзом, чтобы дать нашей экономике время восстановиться и укрепиться. Курс европейской интеграции мы определенно продолжим, но с более сильных позиций, защищая национальные интересы", - подчеркнул Азаров.

Премьер пожелал украинцам успехов в реализации личных, общественных, деловых замыслов, чтобы 2014 год стал годом экономических, культурных, спортивных и других достижений, годом национального согласия и единства.

"Крепкого вам здоровья, счастья, неисчерпаемых жизненных сил и любви. Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым!", - отметил в поздравлении Азаров.

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ЕС предлагает Украине доступ к своему рынку без ущерба для торговли с Россией - заявление

Европейский Союз предлагает Украине доступ на рынок ЕС без ущерба для традиционной торговли или сотрудничества с Россией, говорится в заявлении Представительства Европейского Союза в Украине, текстом которого располагает УНИАН.

«Углубленная зона свободной торговли с ЕС предлагает Украине доступ на европейский рынок без вреда для традиционной торговли или сотрудничества с Россией, - говорится в заявлении. - Так же как и большие компании ЕС продают свою продукцию на разных рынках по всему миру, украинские производители могли бы и дальше продавать свои товары на российском рынке, одновременно подыскивая новые возможности на общем рынке ЕС, который представляет собой более 22% мировой экономики».

В представительстве ЕС отметили, что ассоциация с ЕС может быть выгодна всем сторонам, и опыт стран Центральной Европы это наглядно доказывает. «Экономики выросли и привлекли иностранные инвестиции, одновременно стимулируя и внутренние инвестиции. Выросла конкурентоспособность и позволила нарастить торговлю, а открытые рынки сделали экономики стран менее уязвимыми к потрясениям», - отмечается в заявлении.Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 21 ноября решил прекратить работу над подписанием Соглашения об ассоциации с ЕС. Запланированное на конец ноября подписание соглашения на саммите в Вильнюсе не состоялось, что вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

13 декабря Президент Украины Виктор Янукович заявил, что соглашение с ЕС было подготовлено с нарушением национальных интересов, поэтому ответственные за его разработку будут отстранены или вообще уволены. В то же время уже 26 декабря Янукович заявил, что ожидает от правительства и Верховной Рады тесного взаимодействия в ходе ведения переговорного процесса относительно подготовки Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

УНИАН