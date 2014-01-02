Кэмерон призвал шотландцев не отделяться от Великобритании

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон в новогоднем видеообращении призвал шотландцев проголосовать на референдуме против независимости. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на запись видеообращения 1 января, опубликованной BBC News.

Кэмерон заявил, что жители Англии, Уэльса и Северной Ирландии хотят, чтобы Шотландия осталась в составе Великобритании. Премьер-министр подчеркнул: «Это голосование будет иметь значение не только для будущих нескольких лет. Оно может изменить страну навсегда». Он заверил: «Вместе мы сможем построить более сильное Соединенное Королевство для наших детей и внуков».

Референдум об отделении Шотландии пройдет 18 сентября 2014 года. С этой инициативой выступило местное правительство, возглавляемое лидером националистов Алексом Сэлмондом. В написанной им «Белой книге» приводится план по развитию независимой страны. Сэлмонд утверждает, что без Великобритании Шотландия за последние десятилетия могла бы накопить до 116 миллиардов фунтов резервов от нефтяных доходов.

Представители британских торговых сетей заявили, что в случае отделения Шотландии будут вынуждены повысить цены в местных супермаркетах. Шотландское правительство ответило, что в этом нет смысла, так как в независимой стране будут понижены налоги.

Шотландия была независимым королевством до 1707 года. Сейчас Шотландия является наиболее автономной из частей Соединенного Королевства: у нее есть свой парламент, правовая система и церковь.