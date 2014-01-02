Бэсеску: Румыния должна открыто заявить, что Молдова является румынской землей

Румыния в 2014 году должна открыто заявить, что соседняя Молдова является румынской землей.

Об этом Президент Румынии Траян Бэсеску заявил в выступлении по местному телевидению, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Наступивший 2014 год должен стать годом, в котором мы честно и открыто заявим, что Молдова - это румынская земля, - считает Бэсэску. - Эта страна не родилась одновременно с пактом Риббентропа-Молотова, у нее есть история, культура, язык, связанные с Румынией и румынским народом".

Он высказал пожелание, чтобы этой идеей прониклись "не только политики, но и все румыны", живущие как в Румынии, так и в Молдове.

В декабре прошлого года Бэсеску заявил, что воссоединение двух государств должно стать третьим национальным проектом Румынии после вступления в НАТО и ЕС. Он подчеркнул, что после истечения в 2014 году cрока его президентства намерен заняться продвижением данного проекта.

Это заявление жестко раскритиковали как в Кишиневе, так и в Бухаресте. Премьер Молдовы Юрий Лянкэ со своей стороны ответил, что подобные заявления дестабилизируют политическую ситуацию в стране и могут только навредить. А глава румынского Кабинета министров Виктор Понта отметил, что "необдуманные заявления Бэсеску об объединении двух государств могут лишь помешать курсу европейской интеграции Молдовы и привести там к власти оппозиционных коммунистов на будущих парламентских выборах".