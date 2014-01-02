Украина передала Швейцарии председательство в ОБСЕ

В 2014 году в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) будет председательствовать Швейцария.

Как заявил президент Швейцарской конфедерации, председатель ОБСЕ в 2014 году Дидье Буркхальтер на пресс-конференции в Киеве в рамках участия в министерском заседании ОБСЕ, приоритетом Швейцарского председательствования в ОБСЕ будет урегулирование конфликтов в «горячих» точках, региональное сотрудничество, защита прав национальных меньшин.

Также Буркхальтер сообщил, что Швейцария во время своего председательствования в ОБСЕ назначит двух специальных представителей на Западных Балканах и Южном Кавказе. По словам Буркхальтера, спецпредставители будут работать два года, так как будут переназначены Сербией, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2015 году.

Буркхальтер также отметил, что среди приоритетов Швейцарского председательствования останется Приднестровье.

Напомним, в 2013 году в ОБСЕ председательствовала Украина.