Болгария стала председателем Организации Черноморского экономического сотрудничества

Болгария приняла от Армении председательство в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС). Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Как правило, председательство ОЧЭС передается от страны к стране по алфавиту. Таким образом, следующим председателем после Армении должен был стать Азербайджан. Однако, ранее Баку сообщил, что не может взять на себя эти функции к началу 2014 года и попросил перенести сроки. После этого было принято решение передать эти полномочия Болгарии.

Как отметил глава МИД республики Кристиан Вигенин, в период председательства Болгарии в этой организации с 1 января до 30 июня 2014 года, основной задачей станет активизация сотрудничества между Организацией Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) и другими международными, региональными объединениями. За это время, по его словам, Болгария намерена активно реализовывать совместные проекты в энергетической, транспортной, туристической сферах, в области охраны окружающей среды. Продолжится работа над реализацией проекта Черноморской кольцевой магистрали. Это, уточнил министр, "благоприятно скажется на экономическом росте и развитии региона, будет способствовать увеличению объем торговли и инвестиций".

"Болгария приложит усилия по развитию контактов ОЧЭС и Европейского Союза, что пойдет на пользу каждого из участников такого взаимодействия", - подчеркнул министр.

Начало деятельности ОЧЭС было положено 5 июня 1992 года, когда главы государств и правительств одиннадцати стран подписали в Стамбуле Декларацию о Черноморском экономическом сотрудничестве, а также Босфорское заявление. Участниками этого объединения стали Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина.