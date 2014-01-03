Минэкономразвития запускает «горячую телефонную линию» по вопросам евроинтеграции

Министерство экономического развития и торговли с 9 января запускает в действие «горячую телефонную линию», позвонив по которой, граждане смогут получить исчерпывающую информацию относительно евроинтеграционных шагов Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.

«Внедрение «горячей линии» - это расширение и углубление информационной кампании по поводу сотрудничества Украины с ЕС в экономической сфере, достигнутых на этом направлении результатов и необходимых шагов для создания зоны свободной торговли с Евросоюзом», - цитирует пресс-служба директора департамента европейской интеграции Минэкономразвития Вячеслава Цымбала.

Телефонная линия должна расширить возможности каждого гражданина получить компетентный ответ относительно содержания и перспектив соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, в частности, каким образом она будет влиять на условия ведения бизнеса в каждой конкретной отрасли.

Телефон «горячей линии» - (044) 596-67-05 - будет работать каждый четверг с 14.00 до 17.00, сообщили в пресс-службе.