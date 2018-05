Почти 50% белорусов не доверяют Лукашенко - исследование

Количество граждан Беларуси, доверяющих Президенту Александру Лукашенко, значительно меньше, чем не доверяющих, говорится в декабрьском исследовании Независимого института социально-экономических и политических исследований (НИСЭПИ), зарегистрированного в Литве.

"Впервые в нынешнем году количество не доверяющих Президенту значительно превысило количество доверяющих – 47,5% vs. 37,7% (в марте было 43,2% vs. 43,4%, в июне – 40,6% vs. 48,9%, в сентябре – 36,7% vs. 46,7%)", - говорится в сообщении, которое цитирует РИА «Новости».

Авторы исследования отмечают, что электоральный рейтинг Лукашенко впервые с марта 2012 года вновь стал заметно снижаться - в июне 2012 года за него готовы были голосовать 29,7% респондентов, в декабре – 31,5%, в марте 2013 года – 33,4%, в июне – 37,3%, в сентябре – 42,6%, а сегодня - опять только 34,8%.

Тем не менее, следует иметь в виду, что опрос проводился до выделения двухмиллиардного российского кредита, подписания газового контракта на 2014 год и других преференций, предоставленных недавно Беларуси Россией, отмечают авторы исследования. "Вполне вероятно, что "залатав дыры" в бюджете с их помощью, белорусским властям на какое-то время вновь удастся стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

При этом количество тех, кто считает себя в оппозиции к нынешней власти, заметно увеличилось - если в сентябре такой ответ давали 14,2%, то сегодня – 18,9% (в декабре 2012 года было 21,3%). С другой стороны, рост народного недовольства по-прежнему не трансформируется в поддержку оппозиции. Так, практически неизменным остаются соотношение доверяющих и не доверяющих оппозиционным политическим партиям – 15,8% vs. 63,4% (в сентябре было 15,3% vs. 62,8%).

В ходе исследования были опрошены 1502 человека, ошибка репрезентативности не превышает 3%.