Польша в прошлом году не пропустила в страну свыше 13 тыс. украинцев

Варшава. Польская пограничная служба в прошлом году не пропустила в страну свыше 13 тыс. граждан Украины, что на 2 тыс. человек меньше, чем в 2012 году.

Об этом свидетельствуют предварительные данные польской Администрации по делам иностранцев (UDSC), которыми располагает УНИАН.

Украинцы получили почти 40% всех отказов во въезде, выданных иностранцам в прошлом году, а второе место из 30% от всех отказов получили граждане России.

Польские пограничники в прошлом году также обязали добровольно покинуть Польшу за нарушение правил пребывания около 4,4 тыс. украинцев, что отвечает показателям прошлого года.

Граждане Украины получили 70% таких решений.

Кроме того, пограничники депортировали из страны более 200 украинцев, что также практически не изменилось по сравнению с 2012 годом.

Депортация, предполагающая принудительную доставку нарушителя к границе, применяется, как правило, в случае, когда нарушитель добровольно не выехал из Польши согласно ране изданному решению.

Депортация, предполагающая более строгое наказание, - вплоть до 5 лет запрета на въезда на территорию Шенгенской зоны, применяется в случае серьезных правонарушений в Польше.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году польские консульства в Украине выдали почти 650 тыс. виз. Украинцы пересекли границу с Польшей 15 млн. раз.

Справка УНИАН. Польская пограничная служба называет самыми частыми причинами запрещения въезда в страну отсутствие визы или иных документов необходимых для пересечения границы (свыше 40% случаев), декларирование другой цели поездки, чем предусматривает выданная виза (почти треть случаев) и нехватка достаточного количества денег (около 15% случаев).

Согласно действующему законодательству, наличие визы не гарантирует въезд на территорию стран Шенгенской зоны, поскольку окончательное решение о том, пропустить или не пропустить человека принимает работник пограничной службы.

Пограничники совместно с другими службами в Польше проводят выборочные проверки иностранцев и в случае выявления ими нарушений правил пребывания - чаще всего нецелевое использование визы - обязывают их добровольно выехать из страны.