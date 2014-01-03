Представители России и Грузии обсудят возможную отмену виз в конце февраля

Инициативу президента РФ Владимира Путина о возможной отмене виз для Грузии обсудят в конце февраля в Праге спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе и статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Об этом Абашидзе сообщил РИА Новости по телефону из Тбилиси.

В декабре прошлого года Путин заявил, что Москва вполне могла бы пойти на возврат к безвизовому режиму с Грузией, но этот вопрос нужно изучить на экспертном уровне.

«Ориентировочно переговоры в Праге запланированы на конец февраля. Точную дату мы согласуем в ближайшее время. Насчет отмены виз мы на предыдущих наших встречах (с Карасиным) не говорили, речь шла о том, что российская сторона собиралась упростить этот режим для граждан Грузии. Если российская сторона пойдет на это (отмену виз), я думаю, что это будет способствовать развитию гуманитарных связей. Мы бы это приветствовали. С нашей стороны никаких виз давно нет», - сказал он.

Комментируя заявление заместителя министра экономики Грузии Натии Микеладзе о том, что Россия упростила визовый режим для грузинских перевозчиков, Абашидзе сообщил, что данная тема также поднималась как в ходе его переговоров с Карасиным, так и по линии соответствующих ведомств двух стран.

«Речь шла о том, как упростить визовый режим для грузинских водителей. Из-за этих проблем наши компании практически не были допущены к грузовым перевозкам. Сейчас мы формулу уже согласовали, как это делать, чтобы наши перевозчики получали визы оперативно. Отдельная тема - специальные разрешения, которыми обмениваются наши соответствующие ведомства. Сейчас нужен какой-то период для апробации этой формулы, и потом, через месяц после того как визы будут получены нашими перевозчиками, можно будет говорить, что такой механизм работает», - сказал Абашидзе.

В пятницу Микеладзе заявила, что грузинская сторона через секцию интересов в посольстве Швейцарии получила информацию о том, что РФ упростила визовый режим для грузинских перевозчиков (водителей).

Россия ввела визовый режим с Грузией в декабре 2000 года из-за угрозы попадания на ее территорию террористов из Панкисского ущелья. Однако в последнее время Москва существенно либерализовала процедуру выдачи виз гражданам Грузии. Грузия отменила визовый режим для посещающих страну российских граждан 29 февраля 2012 года.

Дипломатические отношения между Тбилиси и Москвой были прерваны в августе 2008 года, после вооруженного конфликта между Грузией и Южной Осетией и признания Россией независимости последней, а также другой грузинской автономии - Абхазии.