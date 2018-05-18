Баланс года: экономика - в рецессии, а реформы заменил популизм

Украина стоит на пороге президентской избирательной кампании. И это обстоятельство обусловило логику решений власти в ушедшем году и определит ее основные тенденции в 2014 году.

Граждане страны хорошо знают, что уже занявшие умы чиновников выборы президента несут несколько серьезных рисков. Реформы, о необходимости которых давно говорят украинские и зарубежные экономисты, эксперты, вновь ложатся под сукно. Взамен власть берет на вооружение любимое средство - популизм. Его примеры украинцы смогли сполна наблюдать в конце 2013 года - после того, как президент и правительство объявили о «паузе» в отношениях с Евросоюзом и обратились за помощью к России.

В этих условиях неизбежно сокращение необходимых для развития национальной экономики прямых иностранных инвестиций, которое происходит на фоне всплеска социальных расходов, ведущих, скорее, к росту импорта, нежели собственного производства.

Становится очевидным, что у власти нет стратегии реагирования на вызовы времени, нет плана действий, способных исправить ошибки провального 2013-го года. Ведь вместо года реформ, 2013-ый стал годом досадных проигрышей, усугубивших экономический кризис настолько, что Украина вошла в тройку стран с наивысшей вероятностью государственного дефолта.

По данным Госстата, падение ВВП Украины по итогам трех кварталов прошлого года составило 1,3%, промышленное производство по итогам 11 месяцев сократилось на 5% по сравнению с нулевым ростом по итогам аналогичного периода 2012 года.

Каким же нам запомнился ушедший 2013 год?

Оптимистическое начало

Год назад «греческого» или «аргентинского» коллапса в отношении Украины никто не прогнозировал. Озвученные властями в начале 2013 года планы по возобновлению сотрудничества с ключевым на тот момент кредитором страны - Международным валютным фондом и подписанию соглашений об ассоциации и создании зоны свободной торговли с Евросоюзом несли позитивный сигнал стране, завершившей предыдущий – 2012 год – резким спадом экономики сразу на 2,7%.

Понятно, что итог первого квартала также оставлял желать лучшего. Спад промышленного производства в январе-марте составил 5%, инфляция при этом была всего 0,1%, общая сумма госдолга «прибавила» сразу 4,5% и выросла до 67,4 млрд долл. США. Дефицит госбюджета увеличился по итогам первых трех месяцев до 4,5 млрд грн с 978,5 млн грн в первом квартале 2012 года.

В то же время положительным стал платежный баланс страны: по итогам января-марта 2013 года его профицит составил 1,82 млрд долл. против дефицита 569 млн долл. за аналогичный период 2012 года. Эксперты объясняли «позитив» резким сокращением закупки дорогого российского газа. Несколько выросли и золотовалютные резервы – за первые месяцы 2013 года на 180 млн долл – до 24,727 млрд долл. В дальнейшем валютные запасы страны только сокращались.

В целом, общий спад экономики Украины в 1 квартале составил 1,3%. Но это не помешало правительству не только продолжить переговоры с Международным валютным фондом, но и успешно разместить 10-летние суверенные евробонды на 1,25 млрд долларов с относительно низкой доходностью 7,5%.

В Минфине тогда не исключали, что размещение бумаг может быть продолжено: благо в МВФ открыто признали наличие «прогресса» в переговорном процессе и выразили готовность продолжать диалог с Украиной. Для зарубежных инвесторов такая позиция Фонда стала хорошим знаком. Оптимизм испытывало и экспертное сообщество, уже к лету ожидая подписания новой программы сотрудничества в объеме порядка 15 млрд долл.

Единственное, что могло бы насторожить власти – экономический прогноз, сделанный аналитиками Фонда в отношении Украины. Принимая во внимание ситуацию в стране, они предположили, что «при условии неизменности политики ВВП Украины по итогам 2013 года останется на уровне нулевой отметки».

Вслед за МВФ, свой прогноз развития украинской экономики ухудшили и экономисты, регулярно готовящие свое видение происходящего для Министерства экономического развития и торговли. В своем «консенсус-прогнозе» они снизили прогноз роста ВВП в 2013 году до 1,2% с первоначальной оценки в 2,8%.

Осень разочарований

К сентябрю экономическое напряжение стало все ощутимее. Прожив лето ни шатко - ни валко, власти окончательно убедили инвесторов, что реформ не будет – ни по сценарию МВФ, ни согласно принятой в апреле правительственной Программе активизации экономики. Международный валютный фонд перевел консультации с украинскими властями в режим «технических», закрыв тем самым окно «удобных» заимствований для нашей страны и предоставив спекулянтам возможность «заработать» на скупке украинского долга. В августе этим не преминул воспользоваться американский фонд Franklin Templeton, известный тем, что выкупил суверенный долг Ирландии. Частная, по сути, структура сконцентрировала пятую часть прямого госдолга Украины.

Ориентированная на экспорт украинская экономика оказалась не готова к внешним шокам в виде продолжения мирового экономического кризиса и торгового шантажа со стороны влиятельного северного соседа — России.

По показателям развития экономики Украина стала худшей среди стран СНГ, также переживающих глубокий кризис. Признаки рецессии украинской экономики уже не вызывали сомнений: по итогам 9 месяцев года падение промпроизводства составило 5,2% при дефляции на уровне 0,6%. Общее падение экономики по итогам трех кварталов 2013 года составило 1,3%.

В условиях усиления давления на гривню Нацбанк стал активнее выходить на межбанковский рынок, поддерживая «стабильность» национальной валюты. Если, к примеру, в марте на эти цели было потрачено порядка 300 млн долл., то в сентябре регулятор был вынужден израсходовать на поддержание курса гривни на стабильном для последних нескольких лет уровне около 8 гривен за доллар порядка 800 млн долл.

Ухудшение условий украинской экономики отметили международные рейтинговые агентства. Если в мае их прогноз роста экономики Украины составлял 1%, то в сентябре нам уже не давали и «нуля», прямо намекая на то, что спасение – в соглашении об ассоциации с ЕС, текст которого был одобрен Кабинетом министров.

Понятно, что мгновенного улучшения статистических показателей само по себе соглашение не несло. Но оно, как и программа сотрудничества с МВФ, оговаривало ряд мер, принятие которых обусловило бы импульс для самых необходимых для развития страны реформ. Например, в части технического перевооружения и оптимизации структуры промышленности.

Как отметил в комментарии УНИАН первый заместитель директора Института стратегических исследований Ярослав Жалило, для Украины, как экспортно-ориентированной страны, вопрос повышения конкурентоспособности продукции был и остается первостепенным.

«Украина объективно была и будет открытой страной. Значит, давление на рынок будет все больше. И тем важнее будет для внутреннего рынка соблюдение техрегламентов, санитарных норм и требований других стран – как Европейского, так и Таможенного Союза. В противном случае, рано или поздно Украина даже на традиционных рынках попросту не сможет конкурировать и продавать, потому что не будет соответствует требованиям», - подчеркнул Жалило.

Ноябрьское решение властей приостановить процесс евроинтеграции в течение недели обвалило суверенные рейтинги Украины и рейтинги ключевых украинских корпораций до преддефолтного уровня с негативным прогнозом и возможностью пересмотра оценок в сторону дальнейшего ухудшения.

Плачевное состояние государственных финансов подтверждало все больше фактов.

1 декабря в Украине состоялось прописанное законом о госбюджете на 2013 год повышение минимальной зарплаты, пенсий, зарплат бюджетникам и прочих социальных выплат. Осуществить бюджетными средствами все заявленные платежи правительство оказалось не в состоянии и поспешно начало искать возможности гасить растущие долги – в том числе посредством выпуска ОВЗГ со сроком обращения в одну неделю.

Как результат - все прогнозы, сделанные в отношении Украины международными финансовыми организациями, оказались верными. Несмотря на то, что данных о макроэкономических итогах года Госстат еще не предоставил, премьер-министр Николай Азаров в конце декабря признал, что роста валового внутреннего продукта по итогам 2013 года не будет, а инфляция составит приблизительно 1% при критическом объеме долга в почти 40% ВВП. При этом, по данным Минфина, недоимка по бюджету уже достигла порядка 46 млрд грн.

Приток прямых иностранных инвестиций в экономику страны по итогам 9 месяцев 2013 года составил 1,2 млрд долл., причем во втором квартале года был зафиксирован отток капиталов, обусловленный уходом из Украины двух европейских банков – Erste Group (Австрия) и Swedbank AB (Швеция).

По показателю притока зарубежных инвестиций Украина не оправдывает даже пессимистических ожиданий экспертов, он является значительно ниже, чем в 2012 году, когда в страну удалось привлечь 6,013 млрд долл. прямых инвестиций. На 1 октября 2013 года объем прямых иностранных инвестиций, внесенных в экономику Украины с момента обретения страной независимости, составил 56,6 млрд долл., что в расчете на душу населения составляет 1,246 тыс. долл. По этому показателю Украина продолжает занимать одно из последних мест в Европе.

Новогодние «подарки» под елку

С «тяжелым» багажом, помноженным на отсутствие закона о бюджете на 2014 год и наличие единственного внешнего источника средств в виде российского кредита в объеме 15 млрд долл., оформленного по принципу предоставления средств в обмен на выпуск евробондов, мы входим в новый год.

Кроме этого, нет четкого плана реформ, нет перспектив продолжения переговоров с МВФ и Евросоюзом. Есть лишь упор на предвыборные посылы и обещания наиболее активным слоям избирателей.

Ведущие аналитики сходятся во мнении, что российский кредит, о котором в декабре п.г. объявил президент России Владимир Путин, лишь отчасти улучшит состояние государственных финансов Украины.

«Он (кредит РФ – УНИАН) позволит ей снизить риски невыплаты долгов в 2014 году, однако существующие проблемы останутся», - уверены специалисты рейтингового агентства Fitch.

В этом же убеждены и финансисты Standard & Poor's. Они прогнозируют рост экономики Украины в 2014 году не более чем на 1% при государственном долге на уровне 38,7% ВВП и инфляции в 5%.

Российские аналитики в отношении Украины настроены несколько лучше. Консалтинговая компания «Альпари» прогнозирует, что при реализации оптимистического сценария рост украинской экономики в текущем году может составить 2,5%. «Это завышенный показатель, поскольку неизвестно, как Украина воспользуется помощью России для разрешения своих проблем. Летом показатель ВВП обычно демонстрирует низкий рост, поэтому в первой половине года экономический рост составит от 0,5 до 0,7%», - отметили эксперты «Альпари».

При этом российские эксперты обратили внимание, что по информации Министерства финансов России объем предоставленного кредита может быть пересмотрен и сокращен едва ли не вдвое.

Экономисты также обращают внимание на то, что в 2014 году Украина должна выплатить по внешним долгам порядка 8 млрд долларов при общем размере золотовалютных резервов Нацбанка на начало декабря 18,8 млрд долларов.

Частичную экономию бюджетных средств должна принести достигнутая в конце прошлого года договоренность с Российской Федерацией о предоставлении Украине скидки на газ до 268,5 долл. за тысячу кубометров с 1 января 2014 года. Согласно достигнутым договоренностям, скидка не будет постоянной и представляет собой коэффициент снижения базовой цены на газ для Украины, которая без учета другой – «харьковской» скидки - составляет порядка 500 долл. за тысячу кубометров топлива. В результате, размер скидки будет предметом переговоров Украины и России, которые должны проходить каждые три месяца.

По мнению многих экспертов, 15-миллиардный кредит и газовая скидка стали платой Украине за смену внешнеполитического вектора развития.

Очевидно, что 2014 год станет еще одним очень сложным годом для Украины. Ряд экономистов прогнозирует в текущем году девальвацию национальной валюты – до 8,5 – 9,5 грн за доллар и крайне слабый экономический рост. В частности, аналитики Всемирного банка в октябре обнародовали два сценария развития украинской экономики. По одному из них экономика страны в 2014 году может вырасти на 2%, но при этом сократиться на 1% в 2015 году и остановиться в росте в 2016 году.

По второму сценарию, ВВП Украины в 2014 году может увеличиться на 1,5%, а в 2015 году — продолжить рост на 3%, в 2016 году – увеличиться на 4%.

Каким, в конце концов, станет начавшийся год, мы сможем узнать на личном опыте. Ждать осталось не долго. Каких-то 12 месяцев...

Олеся Сафронова (УНИАН)