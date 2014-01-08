Рекордные холода в центральных и восточных районах США идут на спад
Фронт полярного воздуха, принесший рекордные холода в США, идет на убыль.
Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба, передает РИА «Новости».
С непогодой связывают до 21 случая гибели людей - в основном в результате ДТП, но также и из-за снежных завалов. В числе жертв были бездомные.
В ряде районов страны температура на протяжении нескольких дней была ниже нормы на 14-19 градусов Цельсия. Вследствие погодной аномалии температура в некоторых частях США была ниже, чем в Антарктике. Новые температурные рекорды включали штат Алабама (минус 14 градусов по Цельсию), Теннесси (минус 17), Арканзас (минус 13).
В столице США Вашингтоне температура во вторник опускалась до минус 12 градусов по Цельсию, а в среду днем ожидается мороз в минус 6 градусов.
На протяжении последних нескольких дней отменяли занятия тысячи школ, также ежедневно не выполнялось по 2-4 тысячи авиарейсов.
Метеорологи подсчитали, что холода затронули около 200 миллионов человек из более чем 300-миллионого населения США.
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