Рекордные холода в центральных и восточных районах США идут на спад

Фронт полярного воздуха, принесший рекордные холода в США, идет на убыль.

Об этом сообщила Национальная метеорологическая служба, передает РИА «Новости».

С непогодой связывают до 21 случая гибели людей - в основном в результате ДТП, но также и из-за снежных завалов. В числе жертв были бездомные.

В ряде районов страны температура на протяжении нескольких дней была ниже нормы на 14-19 градусов Цельсия. Вследствие погодной аномалии температура в некоторых частях США была ниже, чем в Антарктике. Новые температурные рекорды включали штат Алабама (минус 14 градусов по Цельсию), Теннесси (минус 17), Арканзас (минус 13).

В столице США Вашингтоне температура во вторник опускалась до минус 12 градусов по Цельсию, а в среду днем ожидается мороз в минус 6 градусов.

На протяжении последних нескольких дней отменяли занятия тысячи школ, также ежедневно не выполнялось по 2-4 тысячи авиарейсов.

Метеорологи подсчитали, что холода затронули около 200 миллионов человек из более чем 300-миллионого населения США.

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